Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Este año agrícola, como desgraciadamente muchos años más, el campesino casi es seguro que va a perder, sí amigo lector, otra vez, y seguramente usted se preguntará, ¿Cómo le hace el campesino para perder, perder y volver a perder y regresar el año siguiente?, sencillo, las familias en la Unión Americana son las que sostienen esta vieja tradición de sembrar y no sacar ni para los gastos, ¿o no es cierto?

Desde hace mucho tiempo que se ha dicho que la siembra de temporal ha dejado de ser negocio, antes había programas de gobierno que si bien no eran del todo completos, había algo de recursos para la gente del campo, los gobierno han hecho modificaciones y ya no hay esos programas, y por supuesto que la voluntad del que puede, o para otros la madre naturaleza, a cambiado y mucho, ya los climas están extremos a todos lados, y las siembras no son ninguna garantía, si no es falta de agua, es el exceso de humedad, y si todo se pone bien, y hay mucha producción, al campesino le pagan el frijol a un costo de miseria, vamos, es muy raro que se pueda decir que el campesino salió ganado, antes recogían la cosecha económica en los meses de marzo y abril, cuando les entregaban el llamado procampo, si el año salía malo, mínimo habían agarrado algo de dinero, incluso se veían los comercios con movilidad económica, los centros de diversión nocturna, mejor conocidos como antros de vicio, tenían mucha actividad, porque había procampo, había dinero, hoy esos programas ya no existen, es a un grupo muy reducido de campesinos a los que les llega, y ya ni pensar en las cantidades económicas que les llegaban antes, así que ahora las perdidas son solas, ya no hay acompañamiento del gobierno, vamos, antes mínimo esperaba la gente el llamado seguro catastrófico, sí es cierto, era poquito el dinero que se le daba a la gente, pero por ejemplo en Guadalupe Victoria, se llegó a entregar en una sola visita, hasta tres millones de pesos, mismos que poquito en poquito la gente hacían movimiento económico, hoy no hay nada, y este año pinta igualito, muy malo en cosecha y hasta donde se ha logrado escuchar, segalmex cuando mucho va a poner como precio piso 17 pesos con 50 centavos, están pidiendo mínimo los 20 pesos, pero todo indica que no se les cumplirá el deseo, o es decir, otras ves se pasó a hingar el hombre del campo, como ha pasado por muchos años, ¿o no es cierto?.

Decíamos que como le hacia el campesino para soportar tanta perdida, y la respuesta es sencilla, sus hijos, sus familias en la Unión Americana, con tal de que sus padres o sus hermanos no dejen de trabajar la tierra, que es su pasión, que es su vida, les mandan el dinero que se ocupa para trabajar y sembrar con mucha fe, nunca recuperan la inversión, porque son puras perdidas, pero es gracias a los paisanos que el campo en la región de los llanos se mantiene vivo, si no solo vea los bancos o las tiendas que cambian dólares o envíos de Estados Unidos los lunes por la mañana, repletas de familias de toda la región cambiando los dólares, si no fuera por los paisanos, esto ya habría valido tres cacahuates desde hace muchos años, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.