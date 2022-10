Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Lo que esta pasado en la comunidad de la Concha del municipio de Peñón Blanco, la verdad que empezó a prender las alarmas de alerta de la ciudadanía, a este Grillo le han llamado y comentado que tienen un gran temor que la maestra Rita Lozano, se convierta en la segunda alcaldesa con decisiones autoritarias que decepcionen a su pueblo.

Recordemos que cuando la maestra Ercilia Rodarte inicio su mandato como presidente municipal, la maestra Rita Lozano era su secretaria del ayuntamiento, luego salió, las causa no las sabemos o no tiene caso comentarlas, pero tampoco se puede negar que el paso de la primera mujer como alcaldesa de Peñón Blanco, dejo un muy mal sabor de boca en la ciudadanía, y ahora las personas tienen el temor que se repita la historia con la maestra Rita, algo que personalmente no creemos que pase, la actual alcaldesa tiene gente en su familia que la pueden orientar, la puedan aconsejar para que haga un papel mucho mejor y sobre todo, que la ciudadanía la vea como la amiga de los ciudadanos, no como la enemiga del pueblo, porque se puede ser autoridad siendo amigos, vamos, el paso por la política de todo individuo, de ser para crear mas amigos, y no terminar odiado por el pueblo que les dio la confianza, ¿o no es cierto?.

El tema de la comunidad de la Cocha, al parecer lo van analizar en cabildo, pero según se nos ha informado no hay mucho que analizar, el mismo cuerpo colegiado lanzo una convocatoria para renovar las jefaturas de cuartel y las presidencias de las juntas locales, es decir la convocatoria para las elecciones locales, ahí en la Cocha, se inscribieron dos personas, una hombre y una mujer, ambos metieron la papelería en tiempo y forma, se les acepto la documentación y se dieron como candidatos válidos, no hubo ningún impedimento para que no participaran, se hicieron las elecciones y gano el varón, Toño se llama, pero dicen, reitero esto, dicen, porque el Grillo no ha podido hablar con la alcaldesa Rita Lozano para saber su manera de pensar, dicen que ella no esta de acuerdo en que Toño se reelija como autoridad local, lo malo es que al momento de que metió la papelería le hubieran dicho que estaba impedido, lo dieron por valido y la gente de la comunidad lo apoya, y los votos fueron muy notorios, mas de 45 contra 19 de la mujer que participo, e incluso la representación oficial de la alcalde tomo protesta e hizo todo el protocolo, y ahora lo quieren quitar, ojala se aclare este asunto que es meramente legal, esta involucrado un documento oficial de cabildo, una convocatoria que se cumplió y se validó, hubo elecciones por el pueblo, si algo había mal en la participación de Toño, debieron de haberlo dicho antes de aceptarlo como candidato, y no dejarlo participar, ¿Qué se está reeligiendo? Ya la ley contempla la reelección, y el pueblo está contento con su trabajo, veremos y escribiremos, por hoy. Hasta la próxima.