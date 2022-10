Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -El presidente municipal de Pánuco de Coronado, el Chino Rogelio Flores, tiene un plan muy ambicioso, demasiado ambicioso, pero si lo fundamentan bien, si tienen los recursos económicos para hacerlo, les puede poner la muestra a muchos de como ayudar a la gente del campo.

La idea de este alcalde, quien llegó a la presidencia municipal por las finas del partido de Morena, tiene como plan fundamental para ayudar a la gente del campo, el instalar un centro de acopio de frijol municipal, es decir que puedan formar una empresa con apoyo y recursos municipales para comprarle el frijol a los campesinos de su municipio, y ellos mismos buscar o ya tener canales de comercialización en otros estados de la república que puedan mejorar en mucho el precio para la gente del campo, reiteró y fue claro, solo para los campesinos de su municipio, incluso quiere hacer lo mismo con el tema del ganado, esto porque como comerciante sabe que el problemas mas grave de todo esto, es la comercialización, pero podemos buscar al interior del país lugares o cadenas donde vender el frijol a mejor precio, y no quedarnos de brazos cruzados esperando a ver cuánto paga el intermediario o mejor conocidos como coyotes, aseguro que ya tiene un plan muy bien definido de este asunto, y aseguro que lo va hacer, no ahorita porque acaba de llegar a la presidencia, pero si en estos tres años dijo buscara tenerlo trabajando y con ello ayudarle al campesinos con el problema más grave, vender a mejor precio su producto, sin duda alguna que es un sueño grande, muy difícil de hacer, puesto que no se necesitan tres pesos para hacerlo, se ocupa de muchos millones de pesos, pero si ya tiene el plan, y tiene todo bien planeado, le deseamos mucho éxito, porque eso ayudaría en mucho a la gente del campo de Pánuco de Coronado.

Este martes que el noble Grillo visito el municipio de Peñón Blanco, se encontró con muchas personas muy molestas, y tienen toda la razón, el tema de la salud de la ciudadanía es muy delicado, no se puede dejar a la ligera, y habrá, porque sí hay, quien tenga el dinero para buscar un medico particular o salir a otro municipio a que le atiendan a su familiar, pero los que no tienen esa oportunidad económica, los que por fuerza tienen que ir al hospital integral o centro de salud, ellos no tienen otra opción más que ahí les den un mejoral o les tomen la presión, pero van por la tarde noche y está cerrado, no hay ni quien les diga hola, esa gente sí que está completamente sola, ni el gobierno del Estado ni el municipio se ven por ningún lado, y este tema de la atención a la salud, recordemos que lo metió en el discurso de campaña la ahora alcaldesa Rita Lozano, ya muy avanzada la campaña, porque era un tema que se le estaba pasando y era el mas reclamado, sus promesas y compromisos fueron muchas, y ahora no hay atención medica por las tardes noches, claro que también hay que reconocer que va a dos meses de haber tomado las riendas de la administración, pero no debe de olvidar la alcaldesa que hay un compromiso con su pueblo, y es urgente que se solucione el tema de la atención a la salud, porque esto afecta a los mas pobres, a los que menos tienen, y es a ellos a los que ahorita los tienen en el olvido, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.