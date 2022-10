Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Esta semana le tocó ver al noble Grillo como se desarrolló una reunión de cabildo en el municipio de Poanas, y es bueno, hay que decirlo, ver como los regidores, sindico y alcaldesa, saben lo que hacen, no son improvisados y se conducen apegados a derecho y con respeto, educación y bien centrados, lo que se puede decir que saldrán cosas buenas de ese cabildo para su pueblo.

El regidor del Morena de ese cabildo, Rafael González Nere, pregunto en la reunión que si había alguna partida de recursos económicos para que los regidores tuvieran alguna manera económica de ayudar a la gente que se acerca con ellos, porque lo que apoyan lo hacen de su sueldo y no les sale, se va mas en apoyos que en lo que debieran de ganar como sueldo, propuesta que se ve que todos los regidores apoyaban, bueno no tanto como propuesta, sino como pregunta, claro que no hay una partida económica para ese tema, pero coincidieron en que ocupan ver la manera de como atender ellos a sus representados, y se informo de algo muy importante, se creara un programa donde tanto los regidores, sindico y tesorería municipal, puedan estar monitoreando a las personas que se les ayuda, es decir que si el regidor de Morena ya le ayudo a tal persona, aparezca en ese programa para que ya otro regidor no le dé, sino que lo que tengan alcance para más gente, porque ya tienen detectadas personas que les dan vuelta a todos y a veces consiguen apoyo con todos, e incluso, ya hay detectada gente que vive de solo ir a pedir a la presidencia cada semana, y muchas personas que también necesitan, no se les da porque no completan, vamos, ese tema ya esta muy conocido, pero en cabildo de Poanas buscan regularlo y eso sería para tener detectados a los que siempre andan pidiendo, y ayudar a otros que también necesitan, vamos a ver en que queda este tema, por lo pronto la reunión de cabildo salió bien sustentada, con propuestas o preguntas bien orquestadas, y no solo por hacer presencia o molestar como oposición, muy bien muchachitos, muy bien.

En esa misma reunión de cabildo, se menciono la deuda que el gobierno del Estado le dejo a Poanas, más de 10 millones de pesos no le pago, y era dinero que le correspondía por ley a ese municipio, como le paso a todos los municipios del Estado, pero ahí el contador Alfredo Romero, les dijo de manera muy directa, pero la mera neta, lo mas probable que no les paguen esa deuda, como no se cree que no les van a pagar a los demás municipios, el actual gobierno del Estado dice, desde el 15 de septiembre en adelante no se les quedara a deber nada de las participaciones, pero lo atrasado no sabemos donde quedo y no hay dinero para pagarlo, así que casi vayan viendo el tema del borrón y cuenta nueva, algo que afectara a todos los municipios del Estado, algunos andan con una mano atrás y otra adelante, y así seguirán, porque lo pasado, pasado, a poner denuncias y si llegan a proceder, no pasara de que metan a uno o dos a la cárcel por unos días y ya se acabo el corrido, pero lo perdido, lo desviado o lo robado si se comprueba, ya se hingo, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.