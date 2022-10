Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Este pasado sábado la presidencia municipal de Pánuco de Coronado, presentó la cartelera de artistas para el teatro del pueblo de la feria regional Madero 2022, hay aquí les parece muy bien, otros que regular, y unos dicen que esta malita, déjeme decirle que ninguna autoridad ha logrado darles gusto a todos, se hace un esfuerzo con lo que se tiene y hay que sacarla lo mejor posible, y punto, ¿o no es cierto?

Muchas personas quisieran o quisiéramos ver grandes grupos, grandes artistas en el escenario, y de preferencia gratis, que sean en el teatro del pueblo para no pagar entrada, pero déjeme decirle que si hay algo carísimo, son los grupos y los artistas de buen nivel, quienes no les saben fácilmente opinan que esto o que el otro, pero por ejemplo, dicen que hubiera estado muy bien que para cualquier feria, ya sea la de Madero o la de Guadalupe Victoria, trajeran artistas como Chuy Lizárraga por poner un ejemplo, ese señor originario de Mazatlán Sinaloa, trae un excelente espectáculo, hasta caballos finos suben al escenario a dar espectáculo, pero cobra la mínima cantidad de un millón y medio de pesos por dos horas de música en vivo, esto es un mas o menos, no crea usted que tenemos la información completa y correcta, puede ser un poco mas lo que cobran, hay quien dice que deberían de traer al grupo del momento, al Grupo Firme, por favor, hay ayuntamientos que no tienen en todo el año el presupuesto de lo que esos señores cobran por presentación, creo que dice que andan alrededor de los 37 millones de pesos, vamos, los ayuntamientos llevan los elencos que pueden pagar, quisieran llevar mas y mas grandes, pero no hay recursos para eso, así que si puede acuda a disfrutar la fiesta de cada municipio, con lo que le lleven, total es gratis, ya a los bailes de paga usted sabrá si quiere ir a gastar, ¿o no es cierto?.

La madrugada de este 29 de octubre, la naturaleza les dio un golpe más a la económica de los campesinos, por lo pronto ya comprobado de la región de los llanos, no sabemos en donde mas les pego la helada, misma que afecto los pocos frijoles que aun estaban verdes, los que se sembraron ya con alto riesgo en las últimas aguas, pero también afecto los maizales del silo, muchos maíces se helaron y en ese momento se cae esa cosecha, se quedaran para otro trabajo, pero ya con un precio mucho menor, sin duda alguna que el año 2022 para la agricultura de temporal, esta muy malo, como pocos años de malo, primero sequía, después mucha agua, otra vez sequia y nuevamente agua en abundancia, para después llegar la helada, pobre gente del campo, ahora si que cuando no les llueve, les llovizna, ¿apoyos del gobierno?, no hay, y no va haber, porque el gobierno del Estado no tiene dinero, y el federal ya desapareció esos programas donde había algo de dinerito para los campesinos, así que no hay de otra, aguantar. Hasta la próxima.