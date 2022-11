Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Dos de noviembre del 2022, fecha que el periódico El Sol de Durango, cumple 75 años de estar informando a la ciudadanía duranguense de todo lo que sucede, tanto en la capital como en el resto de la entidad federativa, muchas felicidades a mis compañeros y amigos por llegar juntos a este 75 aniversario.

Le preguntan a este Grillo que si ha estado los 75 años en el Sol, está bien que ya no nos cocemos al primer hervor, pero no llegamos a tanto, cuando este medio de comunicación comenzó a circular en el Estado, el Grillo aun no nacía, pero si estamos por cumplir los 20 años de trabajar en esta empresa, la cual se lleva en el alma con gran cariño y gratitud, gracias a El Sol de Durango, este humilde servidor ha tenido la oportunidad caminar por muchos lugares hermosos de nuestro Durango, los 39 municipios del Estado los ha recorrido, nos ha dado la oportunidad de conocer muchas personas, hacer muchos amigos en todos los municipios y fuera del Estado, hemos tenido anécdotas de todo tipo, buenas, no tan buenas y también malas, porque eso es parte de la vida, pero siempre con el animo de servir, de informar y de seguir conociendo a muchas personas más, personas que después de conocerlas en algún quehacer político, se han convertido por años en entrañables amigos, no se diga de compañeros que ha estado en esta casa editora, algunos dejaron de trabajar por alguna razón o motivo, algunos otros se nos adelantaron el camino, pero los seguimos llevando en el corazón y la mente, este servidor eternamente agradecido con muchas personas, en especial con mi director Joaquín Martínez Garza, con el sub director Jorge Ibáñez, grandes personas que han confiando en este humilde servidor, y que han pasado en su momento, de ser los jefes, a los amigos. Muchas gracias señores, y Felices 75 años compañeros de El Sol de Durango.

Muchas son las personas que nos han mando mensajes en lo privado y públicamente, preguntado que pasa con la feria de Peñón Blanco, ya el próximo 13 de noviembre es su festejo, y la ciudadanía no sabe si habrá o no habrá feria, y déjeme le digo que hasta el momento de escribir esta columnilla, no teníamos ninguna información al respecto, ni la alcaldesa Rita Lozano, ni comunicación social del ayuntamiento ni nadie, nos ha querido proporcionar ningún dato, o no tienen nada aun, pero dentro de nuestra responsabilidad de buscar información, hemos intentado incluso entrevistar a la alcaldesa varias veces para que nos diga que pasara con su feria, pero siempre esta muy ocupada y no nos puede recibir, el resto del equipo de presidencia solo encojen los hombros y no saben decir nada, ojala y pronto de alguna manera les den a conocer lo que ustedes quieren saber amigos de Peñón Blanco, claro que si lo quieren compartir con El Sol de Durango, con mucho gusto nosotros les publicaremos el tema, pero hasta el momento, no hay nada oficial. Hasta la próxima.