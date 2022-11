Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Después de tanto esperar, por fin dieron a conocer las autoridades el cartel de la feria del bonito municipio de Peñón Blanco, muy criticado, aseguran que esta malito, muy malito, pero ni modo amigos, no hay para más.

Si nos ponemos a pensar un poco, la verdad es que el tardarse la maestra Rita Lozano, en dar a conocer el cartel de feria, pudo haber sido una estrategia, sacarlo casi cuando va a iniciar dicha feria, y así el tiempo de critica seria menor, así los mismos vendedores que acuden a las ferias no tendrían mucho tiempo para arrepentirse, vamos, puede ser, el Grillo no esta diciendo que así sea, pero siendo honestos, si esta muy malito el cartel de festejos, cuando ya poco a poco iba subiendo de nivel la calidad de actos públicos en el teatro del pueblo, volvió a bajar de manera estrepitosa, pero también debemos de decir algo a favor de su alcaldesa, no hay dinero ni para pagar la nómina, no tienen dinero para pagar a los que han despedido, vamos, no han podio correr de la presidencia a varios trabajadores que la alcaldesa no quiere ahí, porque no tiene con que pagar la liquidación, a muchos les están haciendo la vida imposible en el área de trabajo con la intención de que corran solitos y así ahorrarse la indemnización o el pago del despido injustificado, menos iban a tener para un cartel mas o menos bueno, así que ni modo amigos de Peñón Blanco, si son gustosos en salir a divertirse con lo que hay, que bien, si no, pues ni modo, es lo que se tiene, es la capacidad que se tiene en la administración para organizar ferias, son los gustos de la presidente municipal, y se acabó, ¿o no es cierto?.

De la Feria de Madero 2022, nos han llegado mensajes y comentarios de personas que acudieron el pasado domingo a la presentación de las candidatas a reina de la feria de Madero, y señalan que ahora vieron la organización muy diferente, muy austera, con un sonido muy chico, con muchas fallas, en un evento que señalan están a costumbrados a verlo en grande, es prácticamente el inicio de sus fiestas, y lo vieron muy bajo de calidad, y en esto les podemos decir que tiene razón, este acto publico ha sido de los fuertes, donde por el solo hecho de ver a las candidatas, hay mucha gente y se tiene buen sonido, buen espectáculo y mucha algarabía, pero también puede ser que el alcalde Rogelio Flores, no tenga, o no quiera gastar un dinero que no se tenga en caja, porque grandes equipos de sonido, flores y espectáculos fuertes, cuestan mucho dinero, y normalmente los gobiernos de Morena no son de invertir en este tipo de cosas, claro que en esta humilde columnilla los escuchamos y escribimos su comentario amigos lectores, pero esto apenas inicia, y también hay que decirlo, la gente que le ayuda al alcalde, el mismo ahora alcalde, nunca antes habían organizado un feria, deberán de aprender en el camino y poco a poco les ira saliendo mejor, ¿o no es cierto?. Servidos y Hasta la próxima.