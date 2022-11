ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -El pasado dos de noviembre, el alcalde de Guadalupe Victoria, David Ramos Zepeda, dio una muestra más de sencilles, mostró a la ciudadanía lo que ha venido haciendo durante los dos meses que lleva como alcalde, y que también lo hizo como diputado local, no se sube al ladrillo, no permite que lo mare el poder o la posición política y publica en que se encuentra, bien ingeniero, así sígale.

Usted se ha de decir amigo lector que el Grillo se vio muy barbero en este comentario, pero era necesario hacerlo, primera, porque así lo hicieron ver los amigos lectores de la Grilla Llanera, cómo David Ramos no ha perdido el piso y se comporta de manera sencilla, amable y tratable con la ciudadanía, lo que no pasa con algunos de sus colaboradores, ya caminan como si no pisaran el piso, dicen algunas personas que llegan a la presidencia y se encuentran con gente que los ve por encima del hombro, les hablan de lado y sintiendo que son mucho más que ni el propio alcalde, y eso los hace verse mal, porque si están imitando a su líder, deberían de tener ese mismo comportamiento de sencillez, de buen trato a la comunidad, no deben de olvidar que su paso por la presidencia es de solo tres años, y aun que parezca mucho, se pasan muy rápido, ahorita están en la cúspide de ese trabajo, pero al rato van de salida, y solo malas voluntades van sembrando, ¿o no es cierto?, seguramente querrán ver nombres, pero vamos a ponerle que esto es una primara llamada de la misma comediad que los ve, que los trata, que por necesidad van a la presidencia a que los atiendan por algún documento, pregunta u lo que sea, son funcionarios públicos y es su obligación tratar bien a la gente, con sencillez, sin hacer sentir a la gente que son menos, que les hacen el trinche favor de atenderlos, ¿o no es cierto?, servidos amigos que nos pidieron este comentario, ojala y esas personas se ubiquen o que le aprendan a su jefe David Ramos, como se está ahí, sin subirse a un triste ladrillito. Servidos.

En Cuencamé, la presidente municipal Elizabeth Sotelo, emanada de las finas de Morena, la verdad que se está aventando un tiro muy grande con la gente que esta despidiendo de la administración publica municipal, despedir a personas que tiene mas de 30 años de servicio, debe de ser una indemnización muy cara, y como no les esta pagando de manera inmediata por ese despido, se van a ir a las demandas y cuando llegué la orden de pago a todas esas personas, tendrá que tener millones de pesos para hacerlo, porque según nos informan, ya las demandas no son como antes, que duraban años y años, ahora máximo en un año sale el laudo y se ordena el pago, recuerda este Grillo que la doctora Edith Orozco Machado, logro avanzar mucho con las demandas perdidas, pago muchos millones para tratar de regularizar, Ismael Guerrero hizo lo mismo, Lúly Martínez, se tuvo que aguantar de despedir a muchas personas para no tener esa deuda o ese gasto, pero llego Elizabeth Sotelo y van para fuera todos, la verdad que se está aventando un tiro bueno, ¿Cómo va a pagar cuando lleguen las ordenes del tribunal laboral?, no sabemos, pero esperemos estar para ver cómo le hace, lo que si no esta bien, es que por esos motivos tenga a la ciudadanía sin agua alcaldesa, ojala pronto lo solucione porque fue una de sus principales propuestas de campaña, que no le falte agua a la población de Cuencamé, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.