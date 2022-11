Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- La gente del hermoso municipio de Peñón Blanco, se esta expresando muy triste, decepcionada y muy sentida con las decisiones que se están tomando desde la presidencia municipal, ven como su feria se esta convirtiendo en este 2022, en un festejo de pueblo sin desarrollo, un pueblito metido en la sierra casi sin autoridades.

Desde el momento que este noble e inofensivo insecto manejo la información de la feria de Francisco I. Madero, comenzaron a preguntar insistentemente por el programa de la feria de Peñón, porque esa feria es primero, vamos, el día 13 de noviembre que inicia la de Madero, ese día termina de la Peñón, y no habían dado a conocer nada de programa, todo indica que la maestra Rita Lozano, actual alcaldesa, tiene otra manera de hacer las cosas y no escucha razones, según le comentan al Grillo, dice, “así se hace y punto”, luego sacan el programa y la verdad esta muy triste, que con la económica que manejan los municipios, no se puede esperar otra cosa, no hay dinero y se hace lo que se puede con lo que se tiene, que es muy poco, ¿Qué le falta capacidad a la administración para organizar la feria?, bueno eso ya es una opinión de cada persona, habrá quien concuerde con esto pero hay quien está de acuerdo con lo que se hace, ¿o no es cierto?.

Pero luego se sabe que llegan los clásicos juegos mecánicos a instalarse en ese municipio, es una tradición que en la feria estén los juegos mecánicos, pero para sorpresa de todos, se fueron, y hasta el momento de escribir esta columnilla, el ocho de noviembre a la una del mediodía, no había juegos mecánicos, ya casi para llegar al cierre de feria no se tenían juegos mecánicos, algo histórico, una feria sin jueguitos, algo que no se había visto en Peñón Blanco, ¿Qué paso?, no se ha dando a conocer, pero aseguran la gente que los malos manejos de la administración municipal provocaron esto, que es igual a tener una de las peores ferias de la historia de esta cabecera, que también hay que decirlo, esta es una feria patronal, una feria que debería de ser organizada por la iglesia, ya que es patronal y se festeja a San Diego de Alcalá, pero desde hace muchos años el gobierno municipal es quien hace los festejos, pero este año la verdad es que se les cayo mucho la calidad, la cantidad y la calidez de los mismos, ni modo amigos de Peñón Blanco, esa es la autoridad que ustedes eligieron y ahora hay que ver que mas se hace en los próximos tres años, ojala, deveras, ojala y se corrija y se le pueda dar a su gente, a su pueblo lo que merece, calidad, como se venia haciendo desde hace varios años, porque la gente de Peñón Blanco es gente de primera calidad, trabajadora, noble y buena, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.