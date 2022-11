Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Comerciantes de la región de los llanos se llaman afectados con los paros y plantones que realizan los estudiantes de la J Guadalupe Aguilera en Canatlán, comentan que si esas actividades les contaran en puntos para sus calificaciones de vandalismo.

Son algunas personas las que acuden a realizar trabajos de venta de mercancía u otras actividades desde la región de los llanos a los municipios de Canatlán, Nuevo Ideal o Santiago Papasquiaro, y por necesidad tiene que pasar por la conocida escuela normal rural Aguilera, y si por mera casualidad les toca pasar cuando están en huelga, o lo peor, deteniendo vehículos, ya les arruinaron el día, primero porque no los dejan pasar a tiempo, y segundo, que también dicen es muy seguido, les aplican el moche de la mercancía que llevan, y eso ya es perdida para ellos, y reconocen, que tienen derecho a la manifestación, a exigir que las autoridades Estatales o federales les cumplan con los compromisos para que ellos puedan ser maestros, pero cuando esas protestas se convierten en vandalismo, ahí se termina la buena intención, se termina con el mismo apoyo de la ciudadanía a sus reclamos, ¿o no es cierto?, servidos amigos que pasan muy seguido por esas tierras de Canatlán y sus alrededores, y que se ven en ocasiones afectados, por cierto, habrá que ir en estos días por unos buenos quesos a Nuevo Ideal, y ya de paso una buena hamburguesa menonita, o una Paella del Español de Canatlán.

Hace unos días mencionaba el compañero secretario general Mariano Alvarado, en su columna del Tip, tip, como los políticos acuden a los domicilios de las personas que les interesa les ayude a conseguir algún cargo, abrazos, besos y lo que se necesite, pero ya ganando el cargo que buscan no le contestan una llamada, siempre están ocupados y no tienen tiempo ni para responder un mensaje de texto, y eso se ve cada tres años, y cada seis en el gobierno Estatal, y ahorita conocemos a muchos que así andan, esperando que mínimo les responsan un mensaje para saber que aun se acuerdan de ellos, aun que esperar que los atiendan ni para cuando, pero cada tres o seis años los escuchamos decir lo mismo, “no me vuelvo a meter en la política, nada mas lo usan a uno y después ni el saludo”, pero pasan los meses, los años, y ahí van otra vez como borreguitos a trabajar por tal o cual político, y no crea usted que esto pasa en un solo partido, no, esto pasa en todos, hasta los partidos que se dicen comprometidos con la gente mas humilde, y usted póngale el color que quiera, y si no es cierto, también coméntenos que político sí le ha respondido después de ganado, si los hay, también hay que reconocerlo, pero lo malo que la gran mayoría no lo hace, se olvida de la gente que los llevo a donde están, ¿o no es cierto?.

Este domingo es la elección y coronación de la reina de la feria de Francisco I. Madero, esperemos que el nivel de categoría suba, que sea mucho mejor que la presentación de candidatas, Madero y su gente merecen actos públicos de calidad, como los han venido haciendo por muchos años, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.