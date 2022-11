Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -En la región sur del municipio de Cuencamé, una de las zonas más productoras de frijol, por sus tierras, porque siempre hacen excelente trabajo previo a las siembras, los promedios de cosecha son de 800 hasta mil 200 y mil 500 por hectárea, ahorita los promedios andan entre 200 a 300 kilos máximo, ni para los gastos van a sacar los campesinos.

Pero no pierda de vista amigo lector, que iniciamos hablando de la zona más productora de frijol en los llanos, si ben es cierto Guadalupe Victoria es el corazón frijolero, la zona que tiene cada año mucha producción por hectárea es el sur de Cuencamé, al final de cuentas es considerada la Región de los Llanos, ahora imagine usted como les estará yendo a nuestros amigos productores de municipio como Peñón Blanco, Pánuco de Coronado, Santa Clara, Simón Bolívar, y no se diga otros municipio del Norte que producen menos, pero que también es su fuerte, la cosecha de frijol, vamos, este 2022 es un año catastrófico para los campesinos, y si no lo cree, nada más vea como están las ferias regionales que se convierten en un termómetro exacto de cómo anda la economía de la región, en Peñón Blanco inicia ese análisis regional, después se pasa a la feria de Madero en Pánuco, para seguir con la Cuauhtémoc en el sur de Cuencamé, y se pasa a la de Guadalupe Victoria y Villa Unión en Poanas, pero la de Peñón, lo declararon a El Sol de Durango los comerciantes, quebrados, les fue pesimamente mal, y en lo poquito que va caminando la feria de Madero, dicen que esta igual, no hay dinero, y para las otras, los comerciantes locales prevén que este de la hincada, sin cosecha no hay circulante económico, sin circulante económico toda la región esta fregada, triste realidad la del campo de durango en este 2022.

Muchas personas, principalmente de la capital del Estado, le han preguntado a este Grillo, con tantas pérdidas económicas continuas de los campesinos, ¿Cómo le hacen para sobre vivir, para seguir trabajando cada año la tierra?, y la respuesta no es muy difícil, la gran mayoría vive o sobre vive de sus familiares en la Unión Americana, el campo se trabaja a punta de remesas, esta región es de la que mas remesas reciben en el Estado, millones de dólares que se convierten en millones de pesos, y los hijos, hermanos o padres que se parten el lomo en los Estados Unidos, cada semana mandan a su gente para los trabajos o simplemente para que vayan sobreviviendo, esta región no ha caído en la falta de comida, gracias a esos paisanos que no se olvidan de su gente, los gobiernos Federal, Estatal y municipal, tienen una gran deuda con los paisanos, gracias a ellos toda esta región y muchas otras, viven de lo que manda su familia de los Estados Unidos, y si no lo cree usted, nada mas vea los lunes por la mañana como están los lugares donde pagan envíos, la tienda de Electra, algunos bancos, tiendas que reciben esos pagos en efectivo, vamos, cuantos vehículos de los llamados chocolatos hay, muchos ya los están regularizando, pero la gran mayoría son de los que envían o les traen sus familiares, y muchas cosas más, vamos, hasta la ropa, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.