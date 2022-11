Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -David Ramos Zepeda, ha estado haciendo acciones de gobierno que ningún otro alcalde se había siquiera imaginado, mucho menos animado hacerlo, y eso la ciudadanía sin duda que se lo reconoce, porque son con la clara intención de resolver viejas problemáticas que se tiene entre la ciudadanía, bien alcalde así sígale.

Una de estas acciones, es la puesta en marcha de la clínica veterinaria municipal, primero inicio apoyando de manera clara y contundente a la joven Maribel Cervantes Fraire, presidenta de la asociación civil Salvando Mascotas, donde la mujer tenia muchos problemas para mínimo dar algo de comida a los muchos perritos que son abandonados en la calle, pero sin duda que su trabajo no iba a resolver un grave problema que se tiene en Guadalupe Victoria, decenas, si no es que cientos de perros callejeros, y por supuesto algo natural, perritas preñadas que dejan muchos mas perritos en la vía publica sin dueño, y otros tantos que si tienen dueños pero que se van a buscar donde les del algo de comida, porque sus supuestos dueños no los atienden, y ya todos esos animalitos en la calle se convierten en un problema de salud pública, de peligro cuando en la plaza o en el mercado municipal se les ha llegado a considerar una jauría de animalitos que atentan contra las personas, pero ahora David Ramos, buscando solucionar este problema que muchas veces lo hemos abordado en El Sol de Durango, por las múltiples denuncias ciudadanas, parece que debe de llegar a tener un buen fin, la clínica veterinaria municipal, donde por ley ahora pueden de esa veterinaria salir a la calle a recoger a esos animalitos considerados de la calle y esterilizarlos, y con ello evitar que se sigan reproduciendo sin control, en dos semanas han esterilizado mas 72 perritos, así que amigos que trae sus mascotas sueltas, al rato no estén quejándose porque esta clínica veterinaria municipal hace su trabajo, si usted tiene una mascota, atiéndala, cuídela al interior de si casa, no en la vía publica, porque si es reportada como perrito callejero, se la van a esterilizar, y si sale alguien que la quiera adoptar, se va, y esto ya esta contemplado en el bando de policía y gobierno municipal, hay un problema, la autoridad municipal encabezada por David Ramos, busca soluciones, así que no se anden quejando después, ¿o no es cierto?.

Ya huele a feria en Guadalupe Victoria, tres guapas candidatas, el frio que comienza a sentirse fuerte, y por supuesto la gente con ganas de salir a divertirse, ¿Qué no hay dinero como otros años?, es muy cierto, ya vieron como estuvieron los comercios de Francisco I. Madero y Peñón Blanco, pues así puede que este el de Victoria, pero así están las cosas por todos lados, la cuestión económica esta cada vez mas complicada, y en la región de los llanos no es la excepción, vamos a vivir la feria como podamos, con lo que tengamos, sin querer gastar lo que no se tiene, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.