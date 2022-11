Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Después de la presentación del cartel del teatro del pueblo en la feria regional de Guadalupe Victoria, hubo muchos comentarios de decepción porque dicen que esta baja de calidad, y si es cierto que no hay artistas de gran renombre, pero eso es normal amigos, no hay dinero para grandes festejos, los municipios están casi quebrados, ¿o no es cierto?

La Feria de Peñón Blanco, también causo molestia, decepción, pero no hay para más, la de Francisco I. Madero, también fue lo mismo, hubo comentarios señalando que no había buenos grupos, y hoy con la de Guadalupe Victoria que tiene un poquito más de calidad, de todos modos causo decepción, y deje que se den a conocer la de Villa Unión en Poanas, que también es para el 12 de diciembre, también se van a decepcionar, pero reitero, los municipios, o mas bien escrito los alcaldes, deben de valorar muy bien lo que hacen, o llevan grupos o artistas de alto nivel, y dejan de pagar incluso la nomina de sus trabajadores, o quedan a deber dinero por todos lados, para arrancar el año 2023 con muchas deudas por haber llevado grupos de renombre, las cosas no están nada sencillas para los municipios, en todos lados la cosa esta de la tiznada, así que disfruten con lo que le lleven gratis a sus feria, pásela de la mejor manera, se tiene que acostumbrar a que cuando hay, que suene, cuando no se tiene, con lo que este a la mano, ¿o no es cierto?.

Así como está la situación económica en los hogares de la zona rural, donde no hubo nada de cosecha, donde ahora el campesinos y su familia no tienen de donde agarrar para divertirse, también en las tesorerías de los ayuntamientos las cosas están de la hincada, y eso no es nada, espérese amigo lector poquito, nada más a que entre el año 2023, cuando los paisanos regresen a sus lugares de residencia, cuando no se tenga como otros años cosecha para ir pasando los días con la familias, las cosas estarán mucho peor, todo indica que el próximo año será de los más difíciles de la historia, y si ha eso le agregamos que el gobierno del Estado esta en quiebra, que el gobierno federal no manda otro tipo de apoyos, mas que los sociales acostumbrados, las cosas se pondrán color de hormiga, decían los viejitos del campo, así que amigos de los municipios de Guadalupe Victoria y Villa Unión Poanas, disfruten lo que les lleven, sea de gran calidad o sea mas o menos, si puede salir a divertirse sanamente con su familia, hágalo, porque no sabemos si mañana estemos con vida, ¿o no es cierto?

Este domingo circulo una noticia que entristeció a decenas de familias en el municipio de Vicente Guerrero, el fallecimiento de la colega y amiga María Wendy Pacheco, el todo poderoso la mando llamar a su santo reino, y deja sin duda alguna un dolor fuerte entre los que la apreciamos y reconocimos como una mujer con valor, con principios y que en mucho tiempo se convirtió en la voz de la gente que tenia miedo hablar o a denunciar, habrá políticos que se sentirán tranquilos, porque ya no estará esa mujer que no tenia miedo a denunciar, a poner el dedo en la llaga, amiga Wendy Pacheco, Descansa en Paz en tu querida tierra, Vicente Guerrero. Hasta la próxima.