Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Señala la gente de Villa Unión, en el municipio de Poanas, que les encantaría mucho poder asistir al evento de presentación de traje típico de las 11 candidatas a reina, pero su económica no se los permite. No se preocupen amigos, así andamos todos, con las bolsas muy bajas de dinero, y lo que falta, ¿o no es cierto?

Este próximo cuatro de diciembre en la casa de la cultura de Villa Unión Poanas, 11 bellas chicas que son candidatas a reina de la feria patronal de esa bella localidad, estarán realizando el certamen de traje típico, y la entrada tendrá un costo de 100 pesos, el dinero que se pueda recaudar en esta actividad, será utilizada en la compra de regalos para los niños, y poderles realizar un festejo antes de navidad, las llamadas posadas, algunas de las personas que nos han enviado mensajes nos dicen que lamentan mucho no tener dinero para poder ir a este tipo de actividades, y es perfectamente entendible amigos, la situación económica en las familias de todos los municipios está muy difícil, las familias que son dependientes del campo, pasan momentos críticos, y si, es cierto, estas fechas son donde aprovechan para divertirse y vivir las tradiciones, pero la economía no permite gastar lo que no se tiene, pero no se preocupen, ya viene la feria y en el teatro del pueblo no se cobra por ir a divertirse con los espectáculos que ya se tienen programados, así que vamos a divertirnos con lo que se tenga a la mano, ¿o no es cierto?.

En el municipio de Vicente Guerrero, dicen que el ahora regidor por el PRI, Cesar Salas, se mueve como pez en el agua, e incluso se ha convertido en alguien muy cercano a la presidente municipal Juanita Acebedo, porque le sabe, porque ya fue secretario del ayuntamiento y tiene contactos, sabe como se puede hacer buena negociación al interior de un cabildo, y claro que esa experiencia le está sirviendo para poder tener un control que sin duda alguna le ayudara en el futuro, algo que se tiene que reconocer, no hubiera podido hacer del todo si el alcalde hubiera sido Orlando Herrera Aviña, quien ahora está en la secretaria de Bienestar del Estado, una de las manos derechas de Jaime Fernández Saracho, si Orlando hubiera ganado la presidencia municipal, Cesar Salas seria también regidor, pero no podría lucir igual porque Orando no permitiría que nadie luciera más que el como alcalde, recordemos que al termino de la campaña pasada, hubo muchas acusaciones de traición, y a quien mas le señalaron como traidores, fue a los priistas, pero claro, todo fueron acusaciones mediáticas o en redes sociales, y nada se comprobó, por lo tanto Cesar Salas se mueve como pez en el agua como regidor en el ayuntamiento de Vicente Guerrero, y ya posesionado, no duden que lo vean buscando la candidatura a presidente municipal en el 2025, ¿o no es lo que busca amigo Cesar Salas?, por cierto que también es delegado regional del PRI en esa región de los valles, y ya están a punto de salir las convocatorias, donde veremos como dejan al partido tricolor, bien amarrado o mas dividido que antes. Hasta la próxima.