Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Varias llamadas telefónicas y mensajes de personas cercanas a las varias de las candaditas a reina de la feria de Villa Unión en Poanas, señalan que hay molestia por el como se desarrollo la elección el traje típico el pasado cuatro de diciembre.

En todo tipo de certámenes de belleza, donde hay un jurado, casi siempre hay inconformidad de parte de la familia o de los seguidores de tal o cual candidata, y aquí en el caso concreto de Poanas, está más complicado porque son 11 muchachas las que participan, entre más candidatas son, más grande es la polémica, y cuando se escucha que ya algunas de ellas ya ni siquiera se quieren acercar al certamen final, o sea la elección de la reina el próximo siete de diciembre, algo malo esta sucediendo, y por supuesto que la gente que se encarga de este asunto debe de estar muy atenta, porque seria malo, o no se vería nada bien que no acudieran en señal de protesta las 11 candidatas, ¿Qué la decisión del traje típico fue por cuestiones de familia?, eso no lo sabe este noble Grillo, porque no estuvimos presentes en dicho acto público, y claro que si las muchachas no están conformes y tienen suficientes pruebas para señalarlo, lo deben de platicar y acomodar antes del último certamen, que también es cierto se ocupa de escuchar la otra parte de las chicas, o a los mismos organizadores, lo que si esperamos es que sus fiestas salgan lo mejor posible, que estos malos entendidos o molestias sean aclarados y se diviertan como poanences, que las jóvenes participantes disfruten de esta experiencia de esta en un escenario mostrando la calidad de mujeres bellas que hay en Poanas, pero claro, eso lo sabremos la noche de este siete de diciembre, se presentan todas o gana quién ustedes dicen que ya está elegida desde antes, servidos con sus comentarios, y disfruten de su fiesta.

En Guadalupe Victoria va caminando poco a poco la feria regional 2022, con algunos cambios que a la actual administración de David Ramos ha marcado, que si hay que decirlo, mucha gene los ve raros, porque se tenían muchísimos años con la misma logística y los mismos espacios, hoy algunas personas muestran molestia, otros reconocen que todos los cambios son buenos, es muy difícil o prácticamente imposible darle gusto a todo mundo, peo cada administración trata de ponerle su propio sello a lo que va haciendo, reitero, hace mucho que no se hacían cambios, ya casi se sabia donde esta un puesto y donde el otro, ahora se cambiaron algunas cosas como la instalación de la expo ganadera y agrícola, ahora estará ubicada en el crucero mas grande que tiene la ciudad, calle Carlos Real y la avenida J. Agustín Castro, el teatro del pueblo se presenta lo que se tiene, y créanme que aun que existan las quejas o los inconformes en las redes sociales, a la hora que se presenta los artistas, ahí está la ciudadanía bailando y conviviendo, ¿Qué no hay dinero por la poca cosecha de frijol?, es cierto, y eso si lo pueden resentir fuerte los comerciantes, ojala y salgan bien, con sus gastos y algo de ganancia por su trabajo y su esfuerzo. Nos leemos en la próxima.