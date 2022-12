Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- La noche de este martes se le tomó protesta como nuevo jefe de la ORAE en Guadalupe Victoria, a Juan Pablo Villarreal Ramírez, sin duda alguna que este es uno de los cargos que tiene el gobernador para poner a trabajar a las personas que le ayudaron en campaña, si es cierto, faltan muchos, muchísimos, pero poco a poco trata de acomodarlos.

Juan Pablo Villarreal, fue regidor de la pasada administración en Guadalupe Victoria, del grupo de Miguel Terrazas, cuando se empezó hablar de los posibles candidatos a la presidencia municipal, este muchacho causo ruido, y eso no les convino a quienes estaban en el PRI, lo sacaron y lo mandaron de delegado de ese partido a Peñón Blanco, ahí ya tenia todo listo para jugar y ganar la elección por el PRI, y zas culebra, que cambian las cosas y la candidatura se la dan a una panista, la actual alcaldesa Rita Lozano Reyes, mal y de malas, ya su trabajo como delegado por mas que intento, no lo pudo fortalecer, muchos priistas se enojaron y no trabajaron a favor de la causa, si votaron por Esteban Villegas, pero no por la candidata a la presidencia, por eso gano apenitas la maestra Rita, Juan Pablo Villarreal en Guadalupe Victoria se convirtió en un enlace de los amigos de Esteban, comandado por el Patol Héctor Carlos Quiñones, hubo detalles, pero logaron que ganara en esa zona el candidato a la gubernatura, que hoy es gobernador, por esos detalles y muchos más, ahora el mandamás en Durango le da la oportunidad de estar en la nómina, Jefe de la ORAE, si sorprendió el nombramiento, ya todos lo veían regresando al Tecnológico de los Llanos, pero hubo cambios, el caso es que donde sea, hay que estar en la nómina, ¿o no es cierto? A quien no le hizo, o no le ha hecho justicia la revolución hasta el momento, es al Patol Héctor Carlos Quiñones, quien se metió y le metió $$$$ de su bolsa a la campaña del sanjuanero, es cierto, no es el único, hay muchos que aun no son llamados, pero cuando menos a Juan Pablo ya le hablaron, éxito compa y que sea para bien de la educación, y suyo claro está.

Este mismo cargo lo tenia un licenciado de Peñón Blanco, de la familia Guerrero, quienes desde hace años se afiliaron al PRD y le han ayudado mucho al actual alcalde de Guadalupe Victoria, David Ramos Zepeda, por esa razón se llego a pensar que ese espacio ya estaba escriturado o marcado para un perredista, no fue así, se lo dieron a uno del PRI y local, vamos a ver qué pasa o donde van quedando los demás compromisos que se tienen, que son muchos, en cada municipio hay gente esperando ser tomados en cuenta en la nomina del Estado, y Esteban Villegas no encuentra como adelgazar la nómina que los tiene ahorcados, pero tarde que temprano de alguna manera tendrán que ir dando espacio a esa gente que se metió con todo por el ahora gobernador del Durango, solo tengan paciencia, y no dejen de picar piedra para que se acuerden que aun existen, ya ven que al llegar a esos cargos se les olvida lo que se dijo en campaña. ¿o no es cierto? Hasta la próxima.