Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Guadalupe Victoria y Villa Unión en el municipio de Poanas, están de feria, y los dos municipios muestran lo mismo que mostraron en Francisco I. Madero y Peñón Blanco, poca venta para los comerciantes, si hay gente danto la vuelta entre los puestos, pero con muy poco recurso económico, ojalá este 11 y 12 de diciembre se puedan reponer tantito.

En una vuelta rápida que dimos por las instalaciones de la feria de Villa Unión, de inmediato abordaron a este noble Grillo un grupo de señoras molestas, y cuando nos mostraron el porque estaban enojadas, vimos que tenían toda la razón, a un lado del escenario de la feria, del teatro del pueblo, los niños y jovencitas que estaban en ese momento presentado su espectáculo, se estaban cambiando de ropa para salir nuevamente a escena, pero a nadie de la administración, bueno, corrijo, mas bien dicho, a los encargados del teatro del pueblo, nunca se les ocurrió, o nadie les dijo que debe de haber una área exclusiva como camerinos, para que los artistas puedan hacer sus cambios de ropa de manera segura y cómoda, y no tener que taparse con los mismo vestidos para que la gente que se encuentra ahí no las vea en ropa íntima, por favor, no es posible que no se den cuenta de estos detalles tan elementales a la hora de ser anfitriones, sobre todo con estos grupos de danza, de niños y niñas que acuden con gusto a brindar su espectáculo cultural, jovencitas que por supuesto la tener que cambiarse son victimas de las miradas morbosas de algunos ciudadanos irrespetuosos, los grandes grupos musicales no tienen ningún problema, traen sus autobuses acondicionados, ellos bajan directo al escenario sin problema, pero otras personas no, que mal por ese detalle la verdad; están servidas señoras con su comentario, y por supuesto que tienen toda la razón en molestarse.

Este sábado 10 de diciembre se inauguró la exposición ganadera de Guadalupe Victoria, y el alcalde David Ramos Zepeda, se puso con cinco mil pesos de apoyo a quien adquiriera sementales de registro, estos para mejorar la calidad genética de su ganado, y esto se debe de reconocer, porque en la región no ha habido un alcalde que le brinde este apoyo a los ganaderos, vamos, en Guadalupe Victoria, dicen que ningún otro alcalde había dando este apoyo, mismo que ya con lo de la Unión Ganadera que preside Rogelio Soto, y algo que le sacaron a Alonso Enriques de la asociación, lograron dar apoyo bueno a los ganaderos, esto tomando en cuenta que la situación económica esta muy complicada, bien David Ramos, no se me raje y siga por ese camino, ya después veremos como pagamos las deudas, ¿o no es cierto?.

A esta inauguración acudió el sub secretario de ganadería del Estado, Manuel Herrera Ruiz, mejor conocido como Meño Herrera, y al micrófono demuestro porque lo tienen ahí, conoce el tema, sabe manejar el lenguaje político y con su carisma sabe como llegarle a la gente, no menciono de momento ningún subsidio, y sabemos que aun que quieran, el gobierno del Estado no tienen dinero, pero si dio a conocer las acciones que se realizaran el próximo 2023, y se esperan cosas buenas, así que vamos a esperar el próximo año y verlos en acción ya con algo de dinero, porque ahorita casi andan pidiendo prestado, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.