Grilla llanera

MARCO A ROBLES HERNÁNDEZ (OEM). -En el municipio de Cuencamé, los priistas se lograron poner de acuerdo y ya salió humo blanco de quien será el nuevo dirigente municipal del tricolor, Dagoberto Castañeda Rivas, quien acaba de terminar hace poco más de dos meses como regidor del ayuntamiento.

Dago, como se le conoce de cariño, pertenece a la corriente del ex alcalde Ismael Guerrero Moreno, de la también ex alcaldesa Edith Orozco Machado, quien ahora esta en un cargo de salud en la región laguna, porque si de algo puede presumir la doctora Edith, es de una gran amistad con el ahora gobernador de Durango, Esteban Villegas, muchos dicen que fue de las primeras que se coloco en un cargo del gobierno del Estado por su trabajo en los equipos de amigos de Esteban, pero no es así, se coloco por la amistad que tienen desde hace años, porque si fuera por haber estado en el grupo de los amigos, muchos otros no estarían fuera de la administración estatal, ¿o no es cierto?, y cada día ven más lejana la oportunidad de estar en la nómina estatal, pero así es la política, o como dijera la señora del barrio, así son las gelatinas, a veces cuajan, y a veces no.

El caso es que Dago Castañeda, va a tomar las riendas del PRI de Cuencamé, en uno de los momentos más difíciles de la historia de esa municipal, hablando del PRI claro está, le toca tener gobierno municipal de oposición, y es emanado de las filas de Morena, claro que si se llega a cuajar el rumor que se escucha en algunos corredores políticos, donde se dice que en poco tiempo la actual alcaldesa Elizabeth Sotelo Ochoa, regresara al partido político que la vio nacer en la vida pública, el barco se le puede acomodar a Dago, de no ser cierto dicho rumor, tendrá que navegar con ser oposición, sin recursos económicos y con un municipio muy grande por recorrer, con un voto duro que no ha dejado solo al PRI en los últimos años, por lo menos mas de cuatro mil votos los mantienen, y es su responsabilidad que no bajen, es más, que sean más votos para la próxima contienda, y eso no se consigue con buenos deseos, ¿o no es cierto?.

La perdida del PRI en las elección del mes de junio del 2022, era casi ya una derrota cantada, que hay que decirlo tal cual, Fabiola Bugarin hizo su trabajo, y bien hecho, mantuvo la votación del PRI, pero los panistas nunca aceptaron la alianza, y ya lo habían demostrado desde la elección del 2021, con Lúly Martínez, por cierto, amiga a quien le mandamos un fuerte abrazo solidario en estos momentos tan difíciles, el caso es que dese entonces los panistas no salieron a votar, los perredistas navegaron con bandera de distraídos y tampoco votaron como debiera de ser, como históricamente venían votando, y esa fue la causa de la derrota, pero el PRI de Cuencamé ha mantenido su votación, no le basta para derrotar al partido oficial, pero aun esta vivo, y le corresponde a Dago Castañeda darle brillo político. Hasta la próxima.