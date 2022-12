Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Muchos panistas llegaron a pensar que por ser Mario Salazar Madera, originario del estado de Jalisco sería imposible ganar las elecciones, y un panista de toda la vida, como Gerardo Galaviz, sería su líder estatal, y nada, que se los en chorizó el jalisquillo.

Lo que nos indica, que los mismos panistas reconocen que en Durango ya no tienen gente capas de dirigir su partido Azul, tienen que traer de otro estado de la república para que los pueda guiar, ya nada mas falta que en el PRI también se venga una elección y traiga a otro extranjero, bueno no extranjero, nada mas que sea de otro Estado para que los lleve por el camino político que han perdido, ¿o no es cierto?, que también hay que decirlo, bonito favor le hicieron a Gerardo Galaviz al mencionar que lo apoyaba en la búsqueda del partido el ex gobernador Aispuro, has la fecha el ex gobernador es calificado como de lo peor que ha estado a cargo del gobierno Estatal, y para su mala suerte entro por las siglas del PAN, así que decir que Aispuro estaba detrás de Gerardo, lo mando a la hingada, los mismos panistas ahora dicen que Aispuro no era azul, que siempre fue del PRI, y cuando estaba de gobernador se llenaban la boca diciendo que tenían gobernador panista, ahora que ven como salió, que dejo a Durango en la banca rota, es más, ni la banca de la entrada les dejo, porque hasta con esa cargaron, ahora si dicen que ya no es panista, es más, creo hasta su fotografía quitaron del cuadro de honor, pero ese es otro tema, el caso es que Gerardo Galaviz le vio el polvo a uno que ni siquiera es de Durango, así que no se quejen sin con el paso de los días se comienzan a ver personas de ese estado de la república en diferentes cargos o puestos públicos, o en el mismo PAN Estatal, ya palo dado, ni Dios lo quita, ¿o no es cierto?.

Dicen que, en el municipio de Pánuco de Coronado, bueno mas bien en su cabecera, en Francisco I. Madero, salen los del PRI con letreros por las calles, mismo que dice, “se busca voluntario que quiera ser presidente del comité municipal del PRI”, claro que sale uno que otro que le interesa, pero al ver que tiene que tener o rentar un local para las oficinas, que del ayuntamiento no le van a dar nada, que del comité Estatal tampoco, y que tiene que presentar trabajo de unidad, todos salen corriendo y les avientan su trinche dirigencia, lo que nos hace pensar, si ya se anda ofreciendo Mauricio Gándara González, como próximo candidato a la presidencia municipal por el PRI para el 2025, pues que de una vez agarre el partido y le invierta en los gastos, que son muchos por cierto, porque ya ha sido varias las personas que comentan que Mauricio Gándara les ha dicho que esta listo para el 2025, porque en el PRI no hay nadie mas que pueda ganar elecciones más que él, y si quien la busca es una mujer, menos gana, así que si es cierto que solo Mauricio es el rey, pues ya denle el partido que lo mantenga desde ahora, ¿o no seria lo mas lógico?, que también esta Isaías Berumen, que busca la candidatura para su esposa, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.