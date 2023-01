Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Después de unas no merecidas, pero si necesarias vacaciones, iniciamos de nueva cuenta labores en El Sol de Durango, y esto es desenado un excelente año para todos nuestros lectores, seguidores, amigos y familiares, feliz año 2023.

Hace unos días se presento un posible abuso policiaco en Guadalupe Victoria, y decimos posible, porque es el termino legal, pero un elemento de la policía se dio baño, como dicen los chavos, contra un joven mejor de edad que estaba en completo estado de ebriedad, y claro, este joven no es ningún santo, también andaba fuera de sus casillas, pero el posible abuso policiaco se dio, y el acalde David Ramos Zepeda, de manera in mediata actuó al respecto, suspendido al elemento, se abrió la investigación y que sean las autoridades correspondientes las que hagan su parte, si hay abuso que se castigue como lo marque la ley, bien por eso alcalde, bien por eso, pero también es muy cierto que le dijo David Ramos a El Sol de Durango, ¿Qué tiene que andar haciendo un jovencito menor de edad, completamente ebrio, amanecido a las siete de la mañana, donde están los padres?, para ellos también hay leyes, y también se deberá de actuar contra de los padres, no olvidemos que mientras los hijos no lleguen a los 18 años, ante la ley son menores de edad, y son responsabilidad de sus padres, si no se cuidan, si no se acta, eso se llama “omisión de cuidados en hijos, u omisión de cuidados infantiles”, y debe de haber castigo para los padres, el problema con los jóvenes alcalizados o drogados, jóvenes desde los 13, 14 o 15 años en adelante, es mucho, y dicen bien el alcalde, un joven de 15 años como puede andar amanecido a las 7 de la mañana completamente en estado de ebriedad y los padres no hacen nada, así que se actuara contra el agente policíaco que tiene presunción de abuso de autoridad, pero también contra los padres que no hacen su trabajo, que no cumplen con su obligación, cuidar a sus hijos hasta la mayoría de edad, ¿o no es cierto?.

Trabajadores del municipio de Poanas, nos han estado mencionando su molestia, coraje o tristeza porque dicen no les han pagado sus prestaciones de fin de año, al parecer les dieron algo, pero faltaron varios o todos de recibir lo que ley por les corresponde, pero no saben si a los regidores o funcionarios de primer nivel también les quedaron a deber, o nada mas a los de mas bajo rango los mandaron a su casa con la pura bendición, la verdad no tenemos la información al respecto, pero esta semana que ya estamos en acción, caminaremos las calles del bonito municipio de Poanas, por supuesto de Villa Unión, e investigaremos que esta pasando, lo que si vemos, es que hasta el momento la administración pública de la maestra Araceli Aispuro, no tiene rumbo, aun no se ve como le va hacer para cumplir sus promesas, o como tiene planeado trabajar para que no quede una mala imagen de la primera mujer que gobierna Poanas, pero eso lo veremos esta misma semana amigos de Poanas, gracias por seguir al El Sol de Durango.

Hasta la próxima.