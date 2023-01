Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Lo prometido es deuda amigos, ya recorrimos las calles de Villa Unión en Poanas, y es muy cierto, no les han pagado el aguinaldo a los trabajadores del ayuntamiento, el municipio viene arrastrando problemas económico muy fuertes, y pagan los platos rotos los trabajadores.

Según se dice en este bonito municipio de Poanas, el causante del problema que tiene hoy el ayuntamiento de Poanas, es el ex alcalde Luis Valdez Valenciano, mejor conocido como Luis Angris, porque dejo en banca rota al municipio, es más, no los dejo en banca rota, hasta la banca se llevaron, y ahora a los actuales gobernantes les toca sacar el macho del agua como se dice en el campo, porque tiene la maestra Araceli Aispuro que solucionar los problemas actuales, el gasto corriente, pero tiene que ir solventando las broncas económicas que les dejo Angris, que por cierto a este señor le vale una hingada como dejo el municipio, en días pasado organizo actividades públicas, festejo a los niños, regalo bicicletas y muchas cosas mas, llevo a cientos de niños a las funciones del circo gratis, vamos, Luis Angris continua su vida en Poanas o en la Unión Americana como si no hubiera sumido a Poanas en graves problemas financiero, lo que nos indica, para los políticos en este país, benditas sean las leyes mexicanas, pueden desmantelar por completo a un municipio y seguir tu vida como si nada, es más, pueden desmadrar por completo a un Estado, como el de Durango por ejemplo, y no les pasa nada, ¿o no es cierto?.

La maestra Araceli Aispuro, como presidenta municipal de Poanas, tiene graves problemas en su municipio, uno, ya lo escribimos, el problema financiero que le dejo Luis Angris, y con ello el cochinero administrativo, y dos, que la alianza de partidos que la llevaron a ser alcaldesa, no esta funcionando, el ex presidente del PRI y ahora sindico Ernesto Saracho, se alió desde antes de entrar a la administración con los regidores de Morena, del Verde y Movimiento ciudadano, e incluso ha votado decisiones en cabildo en contra de la presidente municipal, haciendo muy evidente que no esta de acuerdo con ella, pero también haciendo evidente que la alianza que se dijo era para gobernar juntos, no esta trabajando como tal, pero lo más grave según lo considera este noble Grillo, es que la gente que entro a trabajar a la administración, gente priista, puede o esta siguiendo el ejemplo e imagen de su líder el ahora sindico, es decir que la maestra en lugar de tener un equipo aliado, tienen enemigos trabajando, y hasta les paga, reitero, eso se ve a las afueras, al momento de cuestionar a la alcaldesa, ella asegura que todo esta bien, que hay una excelente relación con el cabildo, pero la verdad es que fuera de ahí la ciudadanía ve otra cosa, vamos, hasta en broma dicen que German Fernández, regidor del partido Verde, pronto se llevara a Ernesto Saracho a su partido político, porque donde quiera los ven juntos, hacen actividades juntos y por supuesto toman decisiones juntos, ¿hasta dónde podrá seguir la maestra Araceli Aispuro con una relación en cabildo así?, no lo sabemos, pero estaremos atentos para saber que sucede, por lo pronto ojala y ya les paguen su aguinaldo a los trabajadores municipales, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.