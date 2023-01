Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Dos alcaldes emanados del mismo partido político, pueden tener muy diferente manera de hacer las cosas, El Chino Rogelio Flores de Pánuco, y Elizabet Sotelo de Cuencamé, los dos llegaron por Morena.

El Chino Rogelio Flores, exitoso comerciante de Pánuco de Coronado que busco la presidencia municipal por Morena, y gano, se enfrento al tema de los trabajadores municipales que había que sacar, pero busco acuerdos, llego al dialogo con ellos y los va liquidando poco a poco, vamos, no se cerro a reconocer sus derechos, y con esos acuerdos también hay que decirlo, mes con mes el alcalde se queda sin una cantidad económica muy importante para tender muchas necesidades de su pueblo, porque va liquidando poco a poco a los ex trabajadores, vamos, el Chino resulto ser un político más conciliador, respetuoso de los derechos de esas personas que ya estaban en la administración pública, y eso habla bien de su manera de tratarlos, ¿o no es cierto?.

En el caso de la señora Elizabeth Sotelo Ocho, alcaldesa de Cuencamé, que también llego por el partido de Morena, es todo lo contrario, a pesar que ella es una mujer nacida, crecida y criada entre la política, con una muy amplia trayectoria en cargos públicos, ella llegó a la presidencia municipal y despidió a poco más de 100 trabajadores, no acepto diálogos ni nada de eso, no quiso buscar acuerdos, vamos, ella misma les dijo que se fueran a interponer demandas y que fuera la autoridad laboral la que dictaminara lo que pasaría, hoy esos mas de 100 ex trabajadores están exigiendo a las autoridades laborales, a los tribunales especializados en esa materia, que hagan pronto su trabajo para que le ordene a la administración pública de Cuencamé, su liquidación conforme a derecho por el despido injustificado, eso va a tardar, no será pronto, pero si sabemos que los laudos a favor salen en esta misma administración, y cuando le llegue la orden de pago a la señora Elizabeth Sotelo, será mucho dinero el que tendrá que pagar, y ahí ya no es si ella quiere o no, el tribunal tiene por ley la facultad de cancelar cuentas bancarias de la administración, y de ahí pagarles a los demandantes, vamos, a la administración de Cuencamé le esperan días de mucho estira y afloja económicamente, pero también puede recapacitar la señora y comenzar a dialogar con los demandantes, buscar la manera de ir saliendo sin que a futuro le cancelen mas cuentas bancarias por este problema, y sí, se ocuparan de varios millones de pesos para el pago de liquidaciones por despidos injustificados.

Es así como dos alcaldes emanados del mismo partido político, Morena, toman decisiones muy diferentes, uno es conciliador y busca llegar acuerdos, la señora los mando a la demanda, y el problema será mayor, y esto económicamente hablando y a futuro, será en perjuicio de las finanzas municipales, y por ende de las mismas familias cuencamenses ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.