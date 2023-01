Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Cambios en la Dirección de Seguridad Pública de Guadalupe Victoria, se fue el subdirector, un jefe de grupo y un agente que agredió a un joven menor de edad en estado de ebriedad, claro que el joven no es un santo, también tiró sus golpes, pero del agente dicen que abuso de la fuerza pública.

Nos han preguntado porque si un agente policiaco fue quien agredió al joven, despidieron al sub director y al jefe grupo, y el alcalde David Ramos, explico en rueda de prensa que fue porque ambos se enteraron, el jefe de grupo vio la acción y no la detuvo, la solapo, por tal motivo y después de estas investigaciones, se toma la decisión y se van los tres, pero además les hicieron un examen antidoping a los agentes y dos mas salieron positivos al consumo de alguna sustancia ilegal, y también les dieron las gracias, es decir que de un manotazo en la mesa el alcalde dio de baja a cinco elementos policiacos en Guadalupe Victoria.

Una pregunta que le realizo este humilde servidor al alcalde en esa rueda de prensa, era sobre la ya muy conocida costumbre de los agentes policiacos que andan en las calles, ya sea en patrulla o a pie por el mercado, que se acercan a los comercios, o ven a alguien que sabe que tiene el modo económico, y de volada la abordan pidiéndole una propina para los refrescos, el alcalde David Ramos dijo que cuando el estaba en su negocio en el mercado, también lo llegaron abordar varias veces, y para él, esta acción era una extorción, o les das algo de dinero a los policías o los tienes en tu contra, algo que aseguro debe de terminar, se les aumento el sueldo a los agentes, se les esta buscando la manera de ayudarlos más, así que no deben de tener pretextos para andar extorsionado comerciantes, o a los paisanos cuando vienen de vista a su tierra, esa práctica dijo que deberá de terminar, pero si algún policía aun insiste en realizar esta actividad, de andar pidiendo para el refresco, que se lo hagan saber al presidente y serán dados de baja de manera inmediata, eso dijo David Ramos, lo que nos muestra que no le tiemblan las corvas al alcalde para tomar decisiones, esta acción de algunos policías, porque hay que decirlo, no todos lo hacen, pero esta actividad ya había sido denunciada por muchas personas a varios alcaldes, y ninguno se había atrevido a tomar el toro por los cuernos, bien alcalde David Ramos, muy bien, ahora que se cumpla y sino que la gente le denuncie si esto continúa.

Para concluir la columnilla de hoy, llamó la atención que la licenciada Cecilia García Ovalle, quien alguna vez fue candidata a la Presidencia Municipal, y que es originaria del sur del municipio de Cuencamé, fuera designada subdirectora de Seguridad Pública del municipio, si no recuerdo mal, creo que sería la primera mujer que tiene un cargo de ese nivel en Guadalupe Victoria, ella ya fue juez administrativa, y no lo hizo mal, así que le deseamos mucho éxito en esta muy difícil tarea de estar a cargo de los elementos de la Policía Municipal. Hasta la próxima.