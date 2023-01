Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Este pasado 18 de enero circulo la información oficial del Instituto Nacional Electoral, INE, donde informaron de los cambios que se realizaran en los distritos electorales, Guadalupe Victoria deja de ser cabecera del distrito 03 federal, y los distritos locales sufren cambios, así que piensen bien políticos que quieren ser candidatos.

El distrito federal 03 que tenia como cabecera a Guadalupe Victoria, casi quedo igual, pero cambia la cabecera a la ciudad de Lerdo, de esto hace mucho que tenían la intención de llevárselo a la ciudad jardín, y ya lo hicieron, así que para quienes quieren ser candidatos a diputados federales, no tendrán muchos cambios a como se tiene hasta hoy, quedara compuesto por los municipios de Canatlán, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, Lerdo, Nazas, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, Santa Clara, Súchil y Vicente Guerrero, es decir que tendrá 13 municipios que geográficamente está muy retirados, seguirá siendo el distrito mas grande, incluso es considerado el distrito mas grande del país, lo que significa que el próximo candidato tendrá que recorrer mas de la mitad del Estado para poder estar en todos los municipios haciendo campaña, mucho dinero pues.

En el caso de los distritos locales, Guadalupe Victoria será cabecera, pero también sufre un cambio fuerte, hasta el momento somos el distrito local 14, y está compuesto por Guadalupe Victoria, Peñón Blanco, Santa Clara, Simón Bolívar, San Juan de Guadalupe y Cuencamé como cabecera, ahora cambia y Victoria será el distrito 08, y estará compuesto por los municipios de Canatlán, Coneto de Comonfort, Guadalupe Victoria, Nuevo Ideal, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco y San Juan del Río, y para la próxima elección el distrito 14 será con otros municipios, y estos serán Cuencamé, Simón Bolívar, Nombre de Dios, Poanas, San Juan de Guadalupe, Santa Clara y Vicente Guerrero, hágame usted el favor.

Se entiende que quien hace estos cambios lo hacen de manera matemática, según el numero de electores hacen la fórmula para que cada distrito tenga mas o menos el mismo numero de ciudadanos con derecho a voto, pero aquí no coinciden los territorios a recorrer, por ejemplo, de San Juan de Guadalupe en el semi desierto, para llegar a Vicente Guerrero, tendrán que recorrer casi cinco horas de camino, casi los 300 kilómetros de distancia, dos regiones completamente diferentes, semi desierto y los valles, vamos, la gente de San Juan de Guadalupe o viceversa, ni siquiera conocen a los políticos de Vicente Guerrero, vamos, será un verdadero problema para esos candidatos poder recorrer el distrito, y quien gane tendrá toda la razón en decir que esta de la hingada ir a recorrer su distrito, ¿o no es cierto?, de por sí no regresan los diputados, así mucho menos regresaran a ver a su gente, ¿o es mentira?. Hasta la próxima.