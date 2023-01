Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Este pasado fin de semana estuvo en el municipio de Guadalupe Victoria, el empresario José Jesús Moreno Huerta, todo un personaje en la vida del turismo nacional e internacional, hombre sencillo, de trato amable quien asegura que Durango y la región de los llanos puede llegar a ser un gran destino turístico nacional.

Este señor es presidente del buro de turismo en México, y también presidente mundial de la liga de futbol ocho BTM, quienes al parecer ya escogieron a Guadalupe Victoria para que sea la sede del equipo de futbol 8 que denominaron los Osos Negros, la verdad y hay que decirla tal cual, escucharlo hablar sobre los proyectos que se tiene en mente, causa una enorme duda de que sean ciertos, pero no se puede negar que este señor es ampliamente conocido en el mundo por su movilidad empresarial, hablar de que para finales del año 2023 pudieran estar terminando de construir un estadio con capacidad para cinco o hasta 10 mil personas, y no solo uno, sino se habla de un estadio en cada Estado del País, hablan de una inversión millonaria en dólares, miles de dólares, pero vámonos a lo local, si deveras es cierto y se cristaliza este tema, seria una obra impresionante en Guadalupe Victoria jamás pensada, que en un año se inviertan millones de pesos de la iniciativa privada, dinero que viene de Europa según lo explico en la rueda de presa el propio José Moreno, habla de que al iniciar los juegos pudieran estar visitando a Guadalupe Victoria de tres mil a cinco mil personas cada quince días, porque acudirían a los juegos que para iniciar serian en el Estadio de futbol municipal, buscando que la gente que venga pueda quedarse en Victoria mínimo una noche, lo que causaría que los negocios de todo tipo tuvieran mucha más clientela y con ello detonar la economía de la región, pero la autoridad municipal y Estatal tendría que activarse fuertemente para poder ofrecer también atractivos turísticos, porque algo tendría que haber que llame la atención además de venir a ver un juego de futbol, vamos, la propuesta de este empresario es enorme, que se pueda hacer realidad es otro boleto, pero de que José Moreno es un personaje nacional y mundial del turismo, no se puede negar, vamos a haber que pasa con este tema en los próximos días, por lo pronto vemos al alcalde David Ramos caminar con pies de plomo, precavido al hacer declaraciones, y si notamos muy clara su postura, “me pidieron prestado el Estadio municipal de futbol, se los préstamos, en temas de promesas y obras de esta magnitud, lo veremos más adelante”, bien hecho alcalde, que bien que no se va usted con los espejitos a la primera, veremos y comentaremos, ¿Qué si fuera cierto y se construye?, seria excelente, no solo Guadalupe Victoria pasaría de ser un municipio mediano a uno de los más importantes en México, y claro que se lo merece, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.