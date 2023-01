ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -En la Escuela Niños Héroes de Villa Unión en Poanas, los padres de familia levantaron la voz al escuchar a sus hijos, donde hay acusaciones muy serias, mismas que llegan hasta el supuesto acoso de maestros a los alumnos, afortunadamente ya fueron atendidos y ya se abrió nuevamente la escuela a clases normales.

Los problemas en las escuelas siempre van a existir, y de todo tipo, pero estos son más delicados, recordemos cuando han llegado a cerrar la escuela secundaria de Paso Nacional en Nazas Durango, donde las acusaciones son por la desaparición de miles de pesos, ahí tiene una huerta de nuez, misma que deja muy buenas ganancias, pero ha habido directores que se bañan como dicen los chavos, y lo peor, que se denuncia y quien en su momento estaba como autoridad educativa en Gómez Palacio, en la zona de la laguna, y que le correspondía atender la queja, se hacia de la vista gorda y no mas no hacía nada, decían los padres de familia que era fácil de entenderlo, pues los recursos que desaparecían de la escuela llegaban hasta esas oficinas en Gómez, y con eso nadie escucho, nadie vio, ahora aquí en el caso de la Niños Héroes de Villa Unión, también hay señalamientos por faltas de cuentas de la ahora ex directora, así como el manejo de la tienda escolar para su propio beneficio, donde ya las quejas eran demasiadas, imagínese usted amigo lector, hasta siete alumnos al día se llegaban a desmayar por malestares en el estómago, y nadie les hacía caso, increíble pero cierto, ahora ya los atendieron, ahora ya les cambiaron la directora y esperan que todo tenga un mejor manejo y comportamiento.

En la platica que tuvimos en el programa de la Grilla Llanera, mismo que se trasmite los martes a las seis de la tarde por la pagina oficial de El Sol de Durango, el presidente del PRI de Cuencamé, Dagoberto Castañeda Rivas, toco varios temas interesantes, y uno de ellos, que la misma comunidad pidió preguntar, es sobre los ex trabajadores municipales que fueron dados de baja de la administración por la señora alcaldesa Elizabeth Sotelo, son alrededor de 100 trabajadores que se fueron a la demanda, dice Dago, y tiene toda la razón, no esta en manos del PRI solucionar el tema, pero si en poderlos apoyar con gestoría, con asesoramiento legal, porque este es un asunto obrero patronal, y sí, cuando llegue el laudo a favor de los trabajadores, será una cantidad millonaria la que deberá de pagar la alcaldesa, cuando bien pudo haber negociado, esto buscando que no fuera tan fuerte el golpe económico, que al final de cuentas será en perjuicio de todos los cuencamenses, porque son recursos del pueblo, pero esa es su decisión, y será su responsabilidad, y es cierto, cada quien deberá de tomar lo que les corresponda, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.