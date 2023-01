Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Hace unos días en una reunión pública en las calles de la cabecera de Poanas, Villa Unión, la alcaldesa Araceli Aispuro reconoció que nunca imagino el tamaño del problema que le iba a heredar con tantas deudas, sabía que la administración andaba mal, pero no al grado que ya lo están viviendo.

La administración pública de Araceli Aispuro, en el mes de diciembre hizo de hígado corazón y logro pagar la mitad del agüinado a los trabajadores municipales, a finales del mes de enero no ha podio pagar la otra mitad, no hay dinero, y no hay quien les preste porque están hasta el cuello de deudas, así le dejaron la administración, y para acabarla de hingar, les avisan del SAT que tiene otra, si otra, porque no la tenían contemplada, otra deuda de cinco millones de pesos, porque según le informaron, las dos pasadas administración municipales no pagaron el impuesto sobre la renta al gobierno federal, tómala morado, por si aún no completaban de deudas, una más, total dicen que una mancha más al tigre no se le nota, ¿o no es cierto?.

Según pudimos averiguar, la administración municipal podrá agarrar un dinero con el tema de pagos de refrendos de licencias de ventas de alcohol y depósitos de cerveza, dinero que ya está etiquetado para pagar la segunda parte del aguinaldo a los trabajadores municipales, se dice que en esta semana que inicia este lunes 30 de enero, ya les podrán pagar ese adeudo, y claro que la gente ya lo espera con mucha necesidad, pero no hay dinero en la tesorería de Poanas, vamos, según le comento un especialista en finanzas públicas a nivel nacional a este Grillo, por cierto contador Martínez, saludos afectuosos hasta la capital del país a usted y su familia, la actual administración municipal de Poanas, ha sido la peor recibida en la historia reciente de ese municipio, y necesita de tener un cabildo muy unido, fuerte, mismo que tenga la misma visión, sacar adelante a Poanas, porque si tiene un cabildo dividido, que actúe cada quien por su lado, el único que sentirá esos efectos, será el mismo pueblo, dice el contador Martínez, que con el paso de los meses, el cabildo deberá de tomar decisiones muy serias, las mas serias de los últimos años, y si no lo hacen de manera consciente, unida y con la misma visión a futuro, Poanas seguirá en el hoyo, seguirá teniendo una administración en banca rota total, así que ojala y se una el cabildo, se una la sociedad para que puedan rescatar a ese bello municipio, porque Poanas es bello, eso no se puede negar, y su gente merece tener un municipio de pie, luchado y con esperanza de ser mejores cada día, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.