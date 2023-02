Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Después de dialogar con varios políticos de la región de los llanos, se muestran muy pensativos cando se le plantea el tema de buscar perfiles para candidatos a diputados locales en el próximo año 2024.

Los políticos de diferentes partido políticos de la región de los llanos, ven como un enorme reto ser ahora candidatos a diputados en los municipio de Canatlán, Nuevo Ideal y Coneto de Comonfort, los tres municipios tienen comunidades en la zona sierra, por ejemplo, Canatlán tiene varias comunidades que se ocupa viajar por Durango carretera a Mazatlán para poder entrar a esas localidades como Maimorita por solo poner un ejemplo, y tiene más comunidades más retiradas que esta, en Nuevo Ideal también tiene localidades en la zona sierra, Coneto también, y ellos mismos dicen, ¿allá quién hingados nos conoce?, pero los políticos de esos municipios, también tienen sus dudas, en la región de los llanos los accesos y las comunidades pueden estar más fácil de llegar, pero, ¿Quién los conoce por aquí?, vamos, quienes sean los candidatos o candidatas, deberán de iniciar a caminar cada municipio muy pronto, a darse baños de pueblo en cada uno de esos municipios donde nadie los ha visto, que también es una posible ventaja, no les conocen sus mañas o sus tropiezos políticos, que eso ya ahorita rapidito se sabe, entra a las redes sociales y hasta la querida o querido sale de inmediato, y si no tiene, se lo inventan, eso no es problema para las llamadas redes sociales, ¿o no es cierto?

De pena reconocer y hasta escribirlo, pero ni modo, así se ponen las cosas, mucha gente que mi bella tierra de Guadalupe Victoria, anda enojada con las autoridades municipales porque les quitan las placas a sus vehículos por estacionarse en las zonas que ahora, y hay que decirlo, está bien hecho, ahora son para personas con discapacidad, la verdad da pena y hasta poco de coraje que se anden quejando por eso, si no quiere que le llamen la atención los tránsitos, o que le quiten la placa de su automóvil, no se estacione en lugares prohibidos, ¿antes nadie decía nada y cada quien se estacionaba donde le daba su re tiznada gana?, usted lo ha dicho, antes, siempre se dijo que no había autoridades que pusieran orden en una llamada “Ciudad” Guadalupe Victoria, y hoy que llega una alcalde que quiere poner orden, y que busca que tengamos educación vial, que tengamos una ciudad bonita y ordenada, se enojan, pues así no se puede, si como ciudadanos no ponemos lo que nos toca, que es respetar, y acatar los lineamientos, respetar las líneas amarillas, el área de peatones, de discapacitados, si nosotros no poneos la parte que nos toca, ninguna autoridad lo podrá hacer, y seguiremos siendo un trinque rancho grande, o nos estarán multando a cada momento, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.