Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- La presidente municipal de Nombre de Dios, Nancy Vázquez, es una mujer que le ha entendido muy bien al tema de la política, y si la ven ahorita ustedes buscando la posibilidad de ser candidata a diputada federal, no la descarten, sabe cómo hacer negociaciones y todo puede pasar de aquí al 2024. ¿O no es cierto?.

También es muy cierto que ya en este momento prácticamente el distrito federal 03, que ahora tendrá como cabecera la ciudad de Lerdo, estaría escriturada la candidatura para el alcalde de Guadalupe Victoria, David Ramos Zepeda, porque todo indica que se lo dejaran al PRD, el PRI acepto en las negociaciones soltar se distrito que era de la CNC para dejárselo al PRD, y ahora todo indica que sería para David Ramos, pero si el tema de la equidad de género se mete, no descarten que pueda ser Nancy Vázquez la candidata, y como pintan las cosas, sería para la alianza de partidos, es cierto también que falta mucho tiempo para esa decisión, pero ahora es cuando se hacen las negociaciones, porque creen ustedes que la semana pasada estuvo en Durango el líder del PRD a nivel nacional, Chucho Zambrano, y quien lo invito, lo recibió, lo trato muy bien fue la alcaldesa de Nombre de Dios, hasta unos mezcales riquísimos le invitaron, y fue en la casa de Nancy Vázquez, hizo un recorrido por los diferentes medios de comunicación de la capital del Estado, y lo acompaño Nancy, no lo soltó más que para que fuera donde el ser humano de preferencia va solo, y eso es trabajar fino con quien puede en un momento dando tomar decisiones, reitero, ahorita quien lleva la delantera en la posibilidad de ser candidato, es David Ramos, quien ya tiene mucho tiempo trabajando para ese partido político de color amarillo, y donde lo han mandado ha ganado las elecciones, así que de querer David, seria el candidato, pero puede llegar la equidad de genero y es donde se puede colar Nancy Vázquez, así que amigo, no la descarten ni le quiten la vista de encima, recuerden que cuando se salió del partido de Morena, que la había hecho diputada local, hubo quien dijo que su carrera política había terminado, y luego ella dijo que sería candidata a presidente municipal por otro partido, y no solo eso, aposto que seria alcaldesa, y pese a lo que se dijo, fue candidata y gano, les cumplido y ahorita es presidente municipal del pueblo mágico de Nombre de Dios, y ahora se le escucha como posible abanderada al distrito federal 03, así que no le pierda la vista, ¿o no es cierto?.

La ciudadanía en cada lugar es muy diferente, y como autoridades escuchan cada propuesta que la verdad se puede ver como increíble, y esto acaba de pasar en Antonio Amaro del municipio de Guadalupe Victoria, donde decidieron como comunidad que su prioridad era la construcción de un arco en la entrada principal de su pueblo, muchos pensarían que pedirían mas agua potable, drenajes, pavimentos, viviendas o no se que obras de mejoramiento en sus hogares, no, su prioridad es la construcción de un bonito arco, y David Ramos los complace, ya está en construcción y se gastaran 270 mil pesos, más lo que cuesten las letras monumentales en la entrada principal, es su prioridad y la autoridad los escucho. Hasta la próxima.