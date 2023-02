Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- El próximo mes de octubre de 2023, el CBTis numero 42 de Guadalupe Victoria, estará cumpliendo 50 años de su existencia, y el personal que labora en esa institución educativa, va aventar la casa por la ventana con sus festejos, mismos que inician desde el próximo 24 de febrero con la elección de la reina y el rey.

Algo pasa con los panistas de Guadalupe Victoria, les hace falta una inyección de actividades, de valor o de algo, porque cada vez mas se les ve perdiendo terreno, hasta la semana pasada todos los cargos del gobierno del Estado en el municipio, eran de panistas, recaudación de rentas, registro civil y el registro de la propiedad, la oficina regional de educación la tenían los del PRD, pero ya se las quitaron, y quedo en manos de un priista, Juan Pablo Villarreal Ramírez, esta semana se informo que hubo cambio en el recaudador de rentas, Iván de la Cruz Avalos, dejo de ser el recaudador, y entro en su lugar Nereida Solorzano Vargas, ex secretaria general del PRD, es decir que ese espacio ya se los quitaron a los del PAN y paso a ser amarillo, aun conservan registro civil y el registro publico de la propiedad, que hay que decirlo, ahí la licenciada Lupita de la Hoya se metió con todo a la campaña de Esteban Villegas, y además ha hecho un buen trabajo en ese cargo, Andrés Cabello en el registro civil, dicen que también ya esta en la cuerda floja, dicen, a este Grillo no le crea nada, lo que no sabemos es si se lo quitaran, cuando se de el cambio, si se lo seguirán dejando como lugar al PAN, o pasara a manos de otro partido político, por esta y algunas razanes más, la pregunta, ¿Qué le pasa al PAN de Guadalupe Victoria?, como que van en picada cada días más, como que buscan quedar en el último lugar de preferencias cuando en su tiempo llegaron a tener todo el control político de la región, en las votaciones sus números están muy bajos, muchos de sus liderazgos se fueron al PRD, probablemente porque ahí los atendieron mejor, pero como que no se les ve ningún movimiento para detener esa caída, ¿o no es cierto?

Le dicen al Grillo que la maestra Araceli Aispuro, presidenta de Poanas, no dijo la verdad en la entrevista con este servidor, esto al referirse a la buena relación que tiene ella con su cabildo, y déjeme decirles amigos, que este Grillo si le cree, porque una cosa es que en las reuniones opinen diferente, que incluso se lleguen a medio calentar las aguas en un debate, y otra que no tengan una buena relación, además a eso se va a cabildo, a debatir ideas, propuestas, no todo tiene que ser color de rosa, la regidora Yameli Salas Saltijeral, quien llego por el partido de Movimiento Ciudadano, no es ninguna tonta, sabe lo que hace, lo que dice y también lo que busca, y no la pierda de vista, si no se desvía, si no pierde el piso, puede en algún momento llegar a ser alcaldesa de Poanas, claro, no inmediatamente, pero si sabe controlar sus impulsos políticos, si sabe sembrar amigos y menos enemigos, no la pierda de vista, y claro que los debates en cabildo son buenos, pero eso no quiere decir que estén peleados, que no busquen todos un bien para su pueblo que la verdad lo necesita, y mucho, ¿o no es cierto? Hasta la próxima.