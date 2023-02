Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Muchas de las platicas que se escucharon en voz bajita en el desayuno priista de este pasado domingo, es como les está yendo en cada uno de sus municipios ahora que ya tienen nuevamente el gobierno de Estado en manos tricolores.

Cada quien habla de la feria según le va, pero si se escuchó mucho que en la pasada campaña se hicieron muchos compromisos, fueron muchas las promesas, y principalmente de empleo, lo cual va a resultar prácticamente imposible que el gobernador Esteban Villegas pueda cumplir con todos, vamos, de una vez, si es pasión, que se les borre, dicen que el pastel del gobierno del Estado es grande, pero ni así completan para todos, y menos cuando llego en coalición, también los del PAN y PRD esta peleando o buscando sus parte, que los puestos de primero, segundo y tercer nivel, ya se dieron, fueron los primeros, ahorita si lo llegan a mencionar para una recaudación o cualquier otro puesto de ese nivel, agárrelo, porque puestos de mayor relevancia ya no hay, y si en su municipio falta muchos de los que se les prometió algo de trabajo, y no han logrado nada, ya póngase a vender algo a las afueras de su casa, busque por otro lado, porque en el gobierno del Estado ya no hay mucho que ofrecer según se ve, ¿o no es cierto?.

También hay que decirlo, existen las personas decepcionadas, porque desde dos o tres años atrás, estaban trabajando por el proyecto de Esteban Villegas, incluso cuando ni los mismos del PRI lo querían o le cerraban las puertas, ¿recuerdan que hubo varios priistas y sus seguidores que hablaban mal del ahora gobernador?, pues ahora quien puede palomear ciertos trabajos es el líder del PRI Estatal Arturo Yáñez, y esa gente que no tiene tanta cercanía con el priismo, pero que desde mucho tiempo atrás confió en su gallo sanjuanero, se quedó con la promesa del entonces candidato de ser llamado a las finas estatales, algunos de ellos fueron vistos en esta reunión del PRI, con la intención de acercarse al jefe político del Estado y recordarle quien es, de donde viene y lo que hizo por la causa, pero también fue acaparado por las chamaras rojas y no dieron mucha oportunidad de que le pudieran decir algo, ni modo amigos, así es la política, y si no lo sabía, ya lo aprendieron, y para quienes conociendo la política confiaron en las promesas y no han llegado, ni se quejen, ya saben como es el asunto, y no solo en el PRI, en todos los partidos políticos es la misma, hay que prometer todo lo que pidan y digan, al fin ya llegando se tienen que aguantar, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.