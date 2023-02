Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- La visita de Marko Cortes a la capital del Estado de Durango, debió de haber sido para que por varios días se hablara de la toma de protesta de la nueva dirigencia estatal panista, pero con su desatinada declaración provocó que eso pasara a segundo o tercer termino, ¿o no es cierto?

Siendo muy honestos, nadie le cree que el dirigente panista nacional, no tenga una radiografía completa, clara y al día de como fue el sexenio de Aispuro en Durango, que venga cualquier extranjero que no conozca podrá decir maravillas y se le cree porque no conoce, no tiene quien le informe, pero al líder panista nacional, no señores, eso no lo cree nadie, ni los mismos panistas, este Grillo ha platicado con varios panistas en la región de los llanos, y todos estuvieron en esa visita, y ellos mismos reconocen que fue una pend…… tontería, haber hecho esa declaración, cuando muchos de estos panistas vienen de los diferentes municipios y están viviendo en carne propia la desaparición del dinero que les correspondía, les dejaron obras inconclusas, otras obras como en Guadalupe Victoria si están terminadas, pero no las pagaron, y ahora tienen que pagar ellos, municipios como Poanas, donde la ultima o las últimas dos quincenas de la administración anterior ya no le pagaron a los empleados municipales porque el Estado no les entrego el dinero que era de ellos, sus propios impuestos del predial desaparecieron, los recursos de programas federales no llegaron, porque en la secretaria de finanzas, donde por supuesto recibían ordenes de un jefe, y ese jefe era el gobernador, los destino para otro cosa, el seguro agrícola catastrófico que llego para la gente mas pobre, la gente del campo, 19 millones de pesos de una sola ministración, estos se deberían de haber pagado en el 2020 a más tardar, también desaparecieron, y hasta ahorita no han podido explicar a donde fueron a dar, porque si hubiera la información de que se tomaron para otras obras, otras acciones y se pueden demostrar, pudiera haber alguna disculpa o entendimiento, pero hasta la fecha no se ha dicho públicamente a donde fueron millones y millones de pesos, por eso y muchas cosas más, por supuesto sin mencionar el terrible caso de la meningitis, por un cinco por ciento de lo aquí escrito, el líder nacional del PAN, debió de haberse quedado callado, no haber mencionado nada del sexenio anterior, y ahorita los cometarios serian de como arranca, como le puede ir y para donde va el rumbo del panismo con su nueva dirigencia, pero no es así, ahora todos mentándole la progenitora al líder nacional por tratar o creer que el pueblo de Durango es tonto y se va a creer que el sexenio anterior fue el mejor de la historia solo porque Marko Cortes lo dijo, ahora si que como dicen los de Monterrey, se la mamo líder.

Pero también este noble Grillo, reconoce la lealtad de los panistas, mis respetos, con todos los que hemos platicado al respecto de las declaraciones de su líder nacional, en lo corto, y por supuesto que respetando su confianza no publicamos nombres, reconocen que fue una verdadera enrejada haber dicho, lo que dijo, pero no aceptan hacer una declaración pública, porque a pesar de todo, es su líder, y lo dicho, estuvo muy mal, “pero nos tenemos que agachar y aguantar la crítica, porque ya no solo es a Marko Cortes, es para todos los panistas”, dicen, así que aguantan agachaditos, y eso merece reconocimiento a su lealtad. Hasta la próxima.