Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Uno de los grandes problemas que tienen todas las administraciones municipales de la región y del Estado, según sabemos, es el sobre peso de la nómina, en muchos casos la nómina se lleva hasta el 65 por ciento de los recursos económicos, y con lo que queda no se puede atende la problemática, ¿o no es cierto?

Pero también hay que decirlo, los empleos en las presidencias municipales son lo que hacen que muchas familias sobrevivan, los sueldos son bajos, y si el puesto que tiene es de muy bajo nivel, así está el sueldo, hay presidencias donde les pagan a algunos trabajadores mil 200 pesos por quincena, es decir, alrededor de 600 pesos a la semana, muy poco, pero esas personas saben que de eso y nada, es mejor eso, porque ya a esas personas, o a las madres solteras, o personas mayores que ahí están, en ningún otro lado las ocupan, claro que también están muchos, muchísimos, cientos pues, de pilotos aviadores, o que llegaron por algún compromiso político, y mas ahora que llegan con las alianza de los partidos, todos quieren meter a su gente, aun que les paguen poquito, y sabemos que el mismo gobernador del Estado Esteban Villegas, les ha dicho en varias reuniones que si quieren hacer algo en su municipio, que si quieren tener mayores recursos disponibles, adelgacen las nóminas municipales, es la única manera que les queda como presidente municipales, habrá algunos que si lo hagan, pero la gran mayoría no pueden, tienen compromisos o se les arruga el corazón ver a la gente muy humilde que la única entrada económica que tiene, es lo que cada quincena les dan en tesorería, y si hay gente de mas en las oficinas municipales, también las tiene que sostener, son compromisos políticos, o caminaron con ellos en las campañas, y ahora hay que pagarles un sueldo, ¿o no es cierto?, y eso no es privativo de algún municipio en particular, esto pasa en todos los ayuntamientos amigo lector.

Por cierto, que esta semana pudimos coincidir en la capital del Estado, con personas que trabajan en el tema de las demandas laborales, donde nos hicieron una observación y se las agradecemos mucho, la verdad no tenia el dato correcto este noble Grillo, resulta que nosotros escribimos que la presidencia municipal de Cuencamé, tenia aproximadamente 100 demandas por despido injustificado, es decir que corrieron a la gente sin su respectiva liquidación como lo marca la ley, pues ya nos corrigieron, y lo corroboramos por otras fuentes, no señores, no son 100, debe de ser poco más de 300 demandas laborales, lo que pasa es que un solo abogado trae lo de las primeras 100 que le mencionamos, pero otros extrabajadores tomaron otros abogados, y ya en total dicen que deben de ser alrededor de 300 demandas, mismas que a finales de este año 2023 o máximo principios del 2024, deberán de salir los laudos a favor de todos los ex trabajadores, y la actual administración presidida por Elizabeth Sotelo Ochoa, está obligada a pagar, es decir que no puede heredar esa deuda a la próxima administración, y será un saldo millonario, y ahí no hay que ver si quiere pagar, por ley le congelan las cuentas hasta que liquide la deuda, pobre de Cuencamé, le espera un golpe económico millonario, que nos dicen aún hay tiempo que el equipo legal de la alcaldesa Elizabeth Sotelo, solucione, ahorita están en las conciliaciones, si hacen acuerdos puede comenzar a pagarles y evitar sueldos caídos, evitar que el golpe sea de un solo trancazo, veremos, esperemos y comentaremos. Hasta la próxima.