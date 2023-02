Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Este noble grillo está a unos días de cumplir 20 años de estar colaborando en El Sol de Durango, y unos más en otra empresa periodística, y en Guadalupe Victoria nunca había visto que un alcalde y su esposa hubiera organizado unas bodas masivas con toda la mano.

David Ramos Zepeda y su esposa Mony Barrera en el DIF, organizaron las bodas masivas del mes de febrero, y siempre eran unas bodas muy pero muy sencillas, el protocolo y los invitaban a comerse un plato de chile rojo con arroz, aves ya hasta frio, en el lobby del auditorio, desangelado, solo para cumplir el compromiso, ahora la presidenta del DIF Mony Barrera y el alcalde, no lo hicieron así, ahora fue en salón de fiestas de los mejores de Victoria, con meseros, mesas adornadas muy elegantes, música vivo con dos excelentes agrupaciones musicales, grupo romántico “La Cita” y el Tamborazo “Santa Cruz”, comida muy sabrosa y refrescos, ya las bebidas alcohólicas no estaban, pero ya cada quien las podría llevar, cada pareja tenia derecho a una mesa con 10 sillas, es decir podían llevar a otras ocho personas, su familias mas cercana, y no crea usted que los novios o sus familias se fueron al “Ahí se va”, no, con vestidos de gala, muy elegantes, vamos, fue una boda masiva como no se había visto antes, de ahí que vale la pena el espacio escrito, porque al fin de cuentas se le sirve al pueblo, y es bueno que ese pueblo también alcance algo de fiesta bien organizada, que se les trate bien, y mas si ese día firmaron el acta de matrimonio, que para eso se ocupa mucho valor, ¿o no es cierto?, recuerde que no cualquiera busca su desgracia solito, no se crean, facilidades a las 35 parejas que se casaron y disfrutaron de este festín en grande.

En el municipio de Cuencamé, dicen que en una plática que sostuvo la alcaldesa Elizabeth Sotelo con unos profesores, les ofreció unas canchas que hace muchos años ella misma las construyo, esto en el lecho del rio que pasa por la cabecera, canchas que un año que bajo muchísima agua las afecto o las destruyo, ahora se las ofrecieron dicen, a unas escuelas, y les dijo que pidieran lo que quisieran hacer en ellas, al fin que por dinero no se preocuparan, dinero hay para eso y más, o sabemos si es cierto que hay dinero, porque sería de los únicos municipios en Durango que lo tuvieran, todos andan por la calle de la amargura, pero si deveras Liz Sotelo ya tiene mucho dinero para que pidan lo que quieran, a de tener muy buen padrino en algún gobierno superior, ¿no lo creen?, así que no pierdan la esperanza todos los que esperan que se les pague algo de las deudas anteriores o los despedidos del gobierno, si hay dinero hay esperanza de pago, ¿o el dinero no es para eso?, porque la carrera atlética de enero, que ya era una tradición y que recibía a miles de personas, que ponía a Cuencamé en el mapa deportivo nacional, no se realizo porque se considero que era mucho dinero lo que se gastaba y no dejaba ninguna ganancia a la gente de Cuencamé, ese fue el motivo según sabemos por qué se canceló la carrera, pero también se entiende que fue en el mes de enero, cuando aún no hay dinero, a lo mejor ahora en febrero y lo que resta del año, lo que sobra en las arcas de Cuencamé, es el dinero, ojala y deveras se haga algo en obras y acciones en beneficio de ese bonito municipio de la tierra de los generales, porque se lo merecen, tenían varios años con alcaldes del PRI, que quieran o no hicieron acciones de mucho beneficio a su gente, pero ahora optaron por un cambio, se fueron por Morena, y eso debe de ser con buenos resultados para su pueblo, ¿o no es cierto? Hasta la próxima.