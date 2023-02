Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –A Nancy Ríos Soto, muchas veces su familia y amigos le dijeron que ya aventara mucho a la hingada a la organización de la CNC, porque solo la usaban cuando les interesaba, y no le reconocían su trabajo y trayectoria, nunca quiso, siempre fue fiel a su organización campesina.

El año 2022, aun con la esperanza de que le recocieran en la CNC su trabajo y trayectoria, le prometieron a Nancy Ríos que iría colocada en una regiduría de su tierra natal, Nombre de Dios, el Pueblo Mágico, pero como ya lo sabe usted, solo el líder en ese momento de la organización alcanzo regiduría, Pedro Silerio García, y a quienes se les prometió se lucharía por un espacio, nuevamente los mandaron a la hingada, y les pidieron que se pusieran a trabajar como siempre por su partido el PRI, en ese momento y viendo como se repartieron las regidurías en Nombre de Dios, Nancy Ríos decidió retirarse de su amada organización, donde dejo muchos amigos y conocidos por todo el Estado, cuantas veces se necesito la mandaron a trabajar fuera del Estado, siempre con la camisa de la CNC, anduvo en varias campañas en varios Estados de la república, fiel a su organización, ese mismo 2022 ya muy decepcionada se decidió a dejarlos, de inmediato se la llevaron a la parte de enfrente, y la acaban de nombrar líder Estatal de la Ruta Cinco, Manuel Espino Barrientos, conocedor de la capacidad de Nancy, de su conocimiento en la vida política del Estado, ya la tiene en su representación, y ahora andan trabajando para la doctora Claudia Sheinbaum, quien busca ser candidata a la presidencia de la república, o sea que Nancy esta en una muy buena posición, y va a depender de como se den las cosas que ella pueda alcanzar altos vuelos que en la CNC nunca le quisieron dar, y téngalo por seguro que de esas muchas personas que conoció en el Estado cuando trabajo como burrita de carga, se va a llevar a varias a la Ruta Cinco, el año de enfrente, cuando se vengan las elecciones federales, vamos a ver muchas caras conocidas acompañando a Nancy Ríos, al tiempo amigos, al tiempo.

Es cierto que del PRI desde el 2018 que cambio de color la presidencia de la república, muchos se fueron al color de Morena, y fueron perfiles grandes y fuertes, pero pocos alcanzaron algo, otros ya los ve usted de regreso y en cargos de alto nivel en el Estado, Esteban Villegas como candidato los vio, los convenció y les aseguro un buen cargo, se regresaron a trabajar por su causa y a varios ya les cumplido, y se regresaron porque en Morena no lograron nada, Nancy Ríos, lleva otro camino, si a trabajar por Morena, pero no directamente, sino en la Ruta Cinco que tiene Manuel Espino, y tiene presencia en el interior del país, y como es de los grupos consentidos de AMLO, manejan algo de recursos económicos, así que esperemos que aunque no sea en su amada CNC, le vaya muy bien, Felicidades y le deseamos muchos éxito, porque se lo merece. Hasta la próxima.