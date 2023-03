Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Hace algunos años este noble Grillo felicitó a la organización priista de la CNC, porque habían dado entrada a sus filas a un joven que prometía tener un buen futuro político, en poco tiempo le demostraron que ahí solo los mismos podían tener oportunidades y se les fue, también el Grillo les dijo, se equivocaron, y el paso del tiempo le ha ido dando la razón a este noble e inofensivo insecto.

El joven profesionista originario de la comunidad de Cuauhtémoc del municipio de Cuencamé, Ismael Estrada García, desde que inicio en la vanguardia de la CNC, se le veían ganas de trabajar, y por supuesto que con el tiempo se iba a pulir más, porque la ciudadanía lo iba a ver trabajar, rostro joven, nuevo, profesionista, y comenzaría a tener sus seguidores, cuando la CNC en su clásico movimiento de usar y traicionar a sus cuadros prometedores lo dejaron ir, de inmediato Gerardo Villarreal Solís, del partido Verde, se lo llevo, lo comenzó a apoyar y a meterlo a trabajar, ahora este muchacho es sindico de su tierra Cuencamé, no para de andar de un lado para otro, y este pasado martes por la noche entregaron una obra que la ciudadanía quería, las letras de su pueblo natal Cuauhtémoc, con todo el apoyo de los paisanos en Estados Unidos, y la coordinación de la señora Martha Méndez, hicieron lo que nadie ha hecho, proponer, pedir ayuda, construir lo que la gente pidió, y entregar la obra concluida, todo esto en menos de 30 días, sabemos que los paisanos que tiene grupos de las diferentes comunidades de esa región, ya han hablado con Ismael Estrada para que trabajen juntos en acciones en beneficio de sus pueblos, pero ojo, le hablan a Ismael porque les ha demostrado confianza, que es gente de acción y de resultados, y no dude nada que seguirá contando con todo el apoyo del partido Verde para que siga creciendo en política, así que no lo pierdan de vista, es cierto que ahorita los reflectores de la administración pública están en la alcaldesa Liz Sotelo, pero este muchacho se ha movido de manera inteligente y va creciendo poco a poco, reitero, un valor joven de la política que los priistas dejaron ir, bueno, los de la CNC, porque no quieren que nadie mas llegue a los puestos públicos, se fue al partido Verde, ahí con trabajo y acciones concretas les demuestra que sí se puede trabajar en bien de la ciudadanía, y que esos trabajos después se convierten en votos en las urnas, ¿o no es cierto?, no le afloje joven Ismael Estrada, puede crecer mucho más en política, y si su sueño es ser alcalde de la tierra de los generales, aún le queda mucho tiempo, y recuerde que con trabajo, paciencia y salivita, un elefante se hizo novio de una hormiguita.

Cuando alguien tiene pasión por su profesión, se le ve a leguas, y pueden pasar los años y no se pierde esa pasión, así le pasa a la alcaldesa de Poanas, la maestra Irma Araceli Aispuro, ahora es presidenta municipal, ya esta jubilada de su carrera magisterial, pero en este cargo que tiene, se reúne con los maestros, trata temas de educación y se le ve el brillo en los ojos de su pasión por hacer algo que mejore la educación, vamos, su pasión por la educación no termino con su jubilación, tiene la vocación y ahora busca colaborar desde otro ámbito, muy bien maestra, muy bien, no le afloje porque la gente lo va a notar, y la verdad las escuelas de su municipio ocupan una verdadera mano amiga, y no que solo sea de palabra como lo han escuchado muchas veces, ¿o no es cierto maestros de Poanas?. Hasta la próxima.