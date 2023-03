Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -La ciudadana del municipio de Nazas, tenia grandes esperanzas en un gobierno de izquierda, por eso en el 2022, se volcaron a votar por la candidata a la presidencia municipal de Morena, Diana González, y ahorita como que no los vemos muy contentos, ojalá y hagan un buen trabajo, porque su gente lo merece, ¿o no es cierto?

Pero no crea usted amigo lector que las inconformidades de la gente de Nazas, son de personas que militan en partidos políticos diferentes al de la alcaldesa, no, según platicamos con varias personas esta semana que acudimos a ese bonito pero abandonado municipio, los mimos militantes de Morena se dicen disgustos, aun mantienen la esperanza que se retome el camino y se hagan cosas buenas, pero son ellos mismos los que señalan que la joven alcaldesa quiere tomar todo, pero absolutamente todo en sus manos, en los temas del partido político al que pertenece, quien imponer o ha impuesto a dos o tres de su gene muy cercana, cuando la militancia de Morena quiere participar, ya la alcaldesa se agandallo, así dijeron, con las responsabilidades que deberían de ser para la gente de partido, ella como presidenta debe de dedicarse a gobernar, lo del partido que lo maneje gente de partido, vamos, en el cabildo tiene varios regidores y un sindico de Morena, pero también los tiene en lo que pisa, ese termino se le hizo un poco exagerado al Grillo, pero los de Morena dicen que solo los manda llamar cuando necesita de su voto, mientras ni los pela, y eso tarde que temprano les puede causar problemas políticos a futuro, a no ser que solo quieran gobernar esta vez y regresar el poder al PRI o al PAN, porque como partido ocupan de abrir las puertas, participar todos y no solo la presidenta municipal, ¿o no es cierto?, estos so algunos de los cometarios de la gente de Nazas que dice haber votado por la alcaldesa, de quien dicen se ven decepcionados, pero también reconocen que lleva poco tiempo, y puede estar pagando la inexperiencia de tener una responsabilidad tan grande, por lo que reiteramos, ojala y la alcaldesa quien es una mujer inteligente, ponga los pies en la tierra y comience a ver que esta haciendo mal, de quien se esta alejando y a quien debe de servir como primera autoridad, porque la confianza que le dio el municipio de Nazas, no debe de ser defraudada, ¿o no es cierto?.

Muchos comentarios de familias de Guadalupe Victoria le han hecho llegar a este noble Grillo, esto referente a que ya se acerca, o más bien dicho, estamos en el mes dedicado a la mujer, el ocho de marzo, es el día internacional de la mujer, y hace apenas unos días le quitaron la vida de una manera por demás brutal a una maestra jubilada, mujer de 80 años y enferma, y hasta la fecha ninguna autoridad en la materia a dicho nada, un feminicidio más en la región de los llanos, y nadie ha dicho nada, ¿Quién fue, ya saben el motivo, ya lo agarraron, habrá justicia?, muchas preguntas se hace la ciudadanía, y esperan que la fiscalía del Estado de Durango pronto salga y de a conocer que habrá justicia para la maestra Julianita Martínez, que en Paz Descanse. Hasta la próxima.