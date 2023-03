Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –La semana pasada se organizo un muy merecido reconocimiento al notario publico Eduardo Campos Rodríguez, reconocimiento que a la gente de la región de los llanos les dio mucho gusto, pues consideran que es muy merecido.

El reconocimiento se organizo a propuesta del tercer regidor en Durango, José Antonio Morales Guzmán, y se realizo en el colegio Militarizado Nuevo México, ahí se le dio lectura a un amplio escrito sobre lo que ha hecho desde que nació Lalo Campos como se le conoce de cariño, una gran trayectoria en el tema de preparación académica, político priista, diputado, delegado nacional, presidente Estatal de su partido y muchas cosas más, por supuesto la trayectoria desde joven en sus estudios de primaria, secundaria y todo lo demás, y al ver esta información publicada en las notas periodísticas impresas y en la página digital de El Sol de Durango, varias personas de la región de los llanos le han comentado al noble Grillo, que les da gusto saber, primero que el notario se mantiene de pie y trabajando en lo que le gusta, segundo, que existan personas que se preocupen por reconocer en vida a quien ha servido a la ciudadanía, porque muchas, así amigo lector, muchas familias de esta región durante años acudieron al notario y los atendió, claro era su obligación, pero a muchas de estas personas o familias les tendió la mano sin un peso de por medio, podemos enumerar muchas acciones que como notario hizo en favor de la ciudadanía en general, y muchas mas que no se sabe porque no se publicaron, o los beneficiarios solo le agradecieron y no salieron a decirlo en las calles, escrituración de escuelas, terrenos que no tenían certeza legal y que en cualquier momento un vival iba a ser de las suyas, Lalo Campos se los impidió realizando tramites sin consto alguno, vamos, son muchas las acciones que este notario hizo en Guadalupe Victoria y su región, y saber que se le reconoce en vida, les da gusto a la gente llanera, porque amigos, si quieren decir algo a alguien, sea quien sea y de lo que sea, con mayor razón si se trata de felicitar, agradecer o reconocer, háganlo en vida, no se esperen a que esa personas deje de respirar para decírselo, ¿o no es cierto?, muchas felicidades licenciado Campos, ese reconocimiento y los que vengan, son bien ganados y merecidos.

Los tianguistas del domingo, como se les conoce en Guadalupe Victoria, andan preocupados por el anuncio que hiciera la autoridad municipal, reajuste en los cobros de los permisos que otorga la autoridad para ponerse a vender en la vía pública, es una facultad de la autoridad sin duda alguna, pero ellos no están de acuerdo en la cantidad que se pretende cobrar, dicen que ya fueron con David Ramos, pero no da un paso a tras en su postura, al parecer piensan formar otra organización, a pesar que ellos tiene una debidamente constituida desde hace 35 años, ahora van hacer otra según dijeron, pero será con los mismos dirigentes, vamos a esperar unos días y vemos como camina el asunto, porque estaos hablando de mas de 800 comerciantes, es cierto que hay personas que se ve que no venden ni 100 pesos un domingo, pero con dialogo podrán llegar a un buen acuerdo, estaremos pendientes y comentaremos el tema, por hoy. Hasta la próxima.