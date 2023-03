Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Para un nueve de mayo, un alumno de sexto grado le pregunto a su profesor, Sergio Apolinar Rosales Román, esto en la Escuela primara J. Agustín Castro, hace como 44 años, que, si acudirían al siguiente día a clases, es decir el 10 de mayo, el maestro volteo, lo vio y respondió, “si se siente muy madrecita, no venga”, saludos hasta la región lagunera estimado profesor.

Este nueve de marzo, muchos lugares se quedaron solos, bueno, estos en las presidencias municipales, donde los alcaldes les dieron el día libre a las mujeres, para unirse a la iniciativa del Nueve Nadie se Mueve, en Guadalupe Victoria casi estaba sola la presidencia, no había mujeres trabajando, y por ende fue prácticamente inoperante la presidencia, abrieron porque se tenia que abrir, pero no hubo movimiento, y si alguien ocupo algo, le dijeron venga mañana, porque no hay secretarias ni directoras, hasta cuando se van todas las mujeres, no damos cuenta del espacio que tiene, de la importancia que tiene, claro que también saludamos a varios hombres que preguntaron, ¿y el día del hombre cual es, cuando nos darán un día libre a nosotros?, claro esto en forma de broma, donde si no hubo faltas, es en la iniciativa privada, ahí si se fregaron las mujeres, porque si alguna se le ocurre faltar, le descuentan el día, o hasta la andan corriendo del trabajo, esos privilegios de faltar por esta iniciativa solo la pueden tener las mujeres que trabajen en gobierno, las que lavan ajeno, limpian casa, atienen en los negocios, tienen que acudir, e incluso seguir soportando el acoso del patrón, porque si la hace poquito de emoción, la corren, y tienen familia que mantener, lo que nos indica que aún falta mucho, muchísimo para que las mujeres puedan alcanzar la meta de igualdad, pero todas las mujeres, todas, y no solo las que trabajan en gobierno, ¿o no es cierto?.

Del mismo tema, muchas personas se dicen confundidas porque este pasado ocho de marzo, hubo felicitación e incluso hasta fiesta por el día internacional de la mujer, como fue el caso de Cuencamé, que hasta hizo baile la alcaldesa Liz Sotelo para festejar, pero dicen los expertos que este día no es para festejo, es para reflexionar, para conmemorar la muerte de las mujeres que han luchado por la igualdad, por la no violencia, por que se les trate con igualdad de derechos que a los hombres, muchas mujeres en el mundo han perdido la vida en busca de este derecho, de ahí que no es un día festivo, pero si la alcaldesa de Cuencamé hizo baile, que bueno que lo disfrutaron las mujeres y los hombres, total al pueblo pan y circo, aun que se desconozca la razón de cada acción o movimiento, ¿ignorancia o falta de respeto? Hasta la próxima.