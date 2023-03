Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Los tianguistas de los domingos en el hermoso municipio de Guadalupe Victoria, andan molestos por las modificaciones que está realizando la administración municipal, pero hay que decirlo, no todos, ya dialogamos con varios que dicen no tener el más mínimo problema, al contrario, lo ven correcto, ¿Quién tiene la razón?.

Por supuesto que jamás se le dará gusto a todos, eso es prácticamente imposible, si a veces entre tres, uno no está de acuerdo, o viceversa, aquí estamos hablando de que son aproximadamente 800 personas o lugares los que se ocupan los domingos para la venta del tianguis, pero en ocasiones se han llegado a registrar hasta mil comerciantes en la vía publica, y ante la polémica que se menciona, entrevistamos la alcalde David Ramos, quien asegura que no esta haciendo anda fuera de la ley, el cobro esta autorizado en la ley de ingresos del congreso del Estado, se le cuestiono sobre los comentarios que hay en el caso de personas de muy bajos recursos, e incluso, son personas de la tercera edad que no pueden y no tienen la posibilidad de pagar un permiso anual de mil 600 pesos, en ese caso el alcalde aseguro que ya se trabaja en detectar a esas personas, y a ellas se les condonara el cien por ciento de ese permiso, “se trata de regular, no de perjudicar a nadie”, dijo, además insistió, y en eso no podemos negar que tiene la razón, como autoridad es su responsabilidad regular, ordenar y controlar todas las actividades que se realizan en la vía publica, y no es solo el tianguis -insistió- es el mercado, son las tienda de ferretería que tienen materiales en la calle, son los puestos que usan las banquetas, toda esa actividad es responsabilidad del gobierno municipal, y tomaremos las medidas necesarias para regular, mas no para perjudicar, dijo.

Comento David Ramos, que esta situación se ha creado de manera intencional, pues busca alguien que exista la controversia y que se distorsione la información, para que así aparezca la autoridad como mala, como insensibles, pero no es así, se ha estado dialogando con los vendedores, y se han puesto en muy buena medida, el pago será en mensualidades, y ahora ya no tendrán que estar a expensas que alguien les autorice o les permita estar en algún punto de venta, ahora tendrán su espacio seguro todo el año, si van o no van a vender, nadie tomara su lugar, porque esta garantizado su espacio, porque esa es responsabilidad de la autoridad, dijo.

De parte de los vendedores que no están de acuerdo, que es cierto, tiene una asociación debidamente registrada y constituida, dicen que este tema es personal, el acalde contra la dirigente de este organismo, la señora Verónica Berumen, al parecer, porque la señora quien fue en su momento una panista distinguida, y por muchos años trabajando en administraciones pasadas, se abrió públicamente en favor del candidato del Verde- Morena, y por tal motivo aseguran David Ramos, busca venganza, no creen ellos, que sea por regular la vía pública, la señora Verónica y su gente, tienen una organización bien establecida desde hace 35 años, y tienen derechos claro, pero también es cierto que David es la autoridad municipal, ¿quién tendrá la mayor razón?. Veremos y escribiremos mas adelante, por ahora. Hasta la próxima.