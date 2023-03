Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Dice el presiente municipal de Pánuco de Coronado, Rogelio Flores, "El Chino", que ahora que está de alcalde comprende completamente a sus antecesores, no hay dinero para hacer todo lo que un presidente quisiera.

El alcalde de Pánuco, el morenista Rogelio Flores, detalló para El Sol de Durango, que cuando él era un ciudadano común criticaba a los gobiernos por no invertir recursos económico en algunas cosas que él veía como prioritarias desde afuera, ahora que está adentro de la administración reconoce que no se pue hacer todo lo que se quisiera, hay dinero muy marcado para cuatro rubros y de ahí se tiene que hacer todo, no hay dinero para invertir lo suficiente en las comunidades, en deporte, salud, mucho menos para las ferias y fiestas de las comunidades, hoy que ya está con seis meses de presiente municipal se ha dado cuenta que es mucho el ruido que se hace para llegar a una administración municipal, pero en realidad son muy pocas nueces las que se tienen.

Hay alcaldes que han logrado hacer muchísimas obras y acciones, pero también son personas que han logrado tener una excelente gestoría, han tenido excelente apoyo de algunos gobernadores la verdad, como el caso de Mario Quiñones, Héctor Carlos Quiñones "El Patol", son exalcaldes que por sus relaciones políticas lograron hacer buenas obras, ahorita seguramente habrá apoyo del estado, pero no como se quisiera, porque también a Esteban Villegas le tocó bailar con la más fea, agarrar un estado en banca rota, donde los que se fueron se llevaron hasta lo que no era del gobierno, vamos, si duran unos meses más, venden los edificios para llevarse el recurso, ¿o no es cierto?

Lo que si nos queda muy claro, es que "El Chino" Flores es buena persona, noble, buena gente, bien intencionado, pero ahora que se da cuenta como es una administración municipal, ve que no se pue hacer todo lo que se quiere, ni tampoco atender todo lo que se necesita, en la nómina y dos o tres cositas se va la participación mensual, que también hay que decirlo, el alcalde es buena persona, y eso lo pueden usar algunos funcionarios para hacer cosa que no se deben, para comportarse de una manera no adecuada, abusando de la nobleza del alcalde de Pánuco de Coronado, ojalá que logre bajar apoyos del Gobierno Federal, al cual le tiene mucha fe, considera que López Obrador es un excelente presidente de la república y que bajará los recursos a los municipios que más lo necesitan, y sin duda uno de los que mas necesita, es su tierra Pánuco de Coronado, ojalá y logre aterrizar sus gestiones a nivel federal, por lo pronto, que bueno que ya se dio cuenta que no es tanto lo que se mueve en la presidencia, puro ruido y pocas nueces, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.