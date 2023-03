Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -La semana pasada hubo dos encuentros públicos de mucha importancia en Guadalupe Victoria, en el CBTis 42, un desayuno con personal jubilado y pensionado de esa institución, y en el tecnológico superior de los llanos, la graduación de nuevos profesionistas, y los dos tuvieron un excelente equipo de sonido.

Detalles que nos piden y coincidimos con mencionar en este humilde espacio, primero ya lo dijimos, los dos eventos, uno en las instalaciones del CBTis y otro en un salón de eventos sociales público, en los dos llevaron el mismo equipo de sonido, excelente, y eso lo deberían de aprender otras instituciones, si en este municipio se cuenta con personal y equipos de alta calidad, porque andar llevando equipos de otras partes, ¿o no es cierto?, felicidades a los dos directivos por la decisión, ¿Qué también hay detalles no correctos?, de acuerdo, de las actividades del CBTis 42, como que ya se esta haciendo costumbre que citen a una hora y comiencen hasta una hora 15 o una hora y media más tarde, y eso en una institución educativa la verdad no se vale, si hay alguien que debe de poner el ejemplo de la puntualidad, deberían de ser ellos, en las escuelas, de acuerdo con unos minutos de tolerancia, pero tanto tiempo no, la verdad ahí si les esta fallando a los amigos del CBTis 42.

De la graduación del tecnológico de los Llanos, la verdad que fue mínimo, pero si la gente lo observó y comento que no estaba bien, se tenia una orden del día, una programación de como se realizaría cada paso de esa graduación, pero algo paso que la persona que estaba como maestro de ceremonias fue cambiando los números y hubo confusiones, se iban a entregar documentos y el representante del gobernador ya había repartido a los invitados dichos documentos, cuando empiezan a nombrar corren y le quitan de las manos las carpetas, “usted disculpe, esas no eran se vieron mal, porque hasta causo cierta risa moda de la gente, y en una escuela de nivel superior no puede pasar este tipo de cosas, ya iba a salir una joven a cantar, que por cierto canta muy bonito, y le cambio la maestra de ceremonias el lugar, se regresó con su micrófono en mano con algo de pena, si es cierto, son detalles mínimos, en lo general fue una muy buena ceremonia de graduación, pero atendiendo a nuestros lectores que nos piden hacer ver estos detalles, se los compartimos, sobre todo lo del CBTis, mas puntualidad señores, recuerden, “La puntualidad es cortesía de Reyes, obligación de Caballeros, Necesidad de hombres de negocios y costumbres de personas de buena educación”, porque puedes disponer de tu tiempo, pero no puedes disponer del tiempo de los demás, ¿o no es cierto?, este escrito lo entrego hace tiempo el doctor Gustavo Olivas, cuando era director de protección civil de Peñón Blanco, varios de esos carteles fueron adaptados y puestos en puestos visibles de muchas oficinas públicas y privadas, porque tiene toda la razón, ¿o no lo creen así?. Hasta la próxima.