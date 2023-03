Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Las agresiones a las mujeres son reprochables sin duda alguna, la violencia contra la mujer por el sexo masculino debe de terminar, pero, ¿Qué se hace o dice cuando las agresiones contra la mujer, son por las mismas mujeres?, ¿y si llegan a las agresiones por temas políticos?, interesante tema.

Cuando uno como trabajador de un medio de comunicación llega algún municipio, se dialoga con la ciudadanía, ellos de una u otra manera le hablan de manera abierta, franca de lo que sienten, nos ha tocado ver personal de algunas presidencias municipales que defienden a la administración pública municipal para la que trabajan, algunos se sienten orgullosos de trabajar ahí, y se entiende y se aplaude, son fieles al grupo de personas que tienen la responsabilidad de dirigir un municipio, pero cuando se encuentra uno a trabajadores y comienzan a desahogarse de lo que ven mal en la administración pública, se da uno cuenta que las cosas no andan bien, si tu misma gente no está a gusto, ve que no se hacen bien las cosas, ¿Cómo estará el ciudadano común?, esto nos paso recientemente en el municipio de Nazas, cuando los mismos trabajadores consideran que se equivocaron en dar la oportunidad de gobernador alguien que no tenia las tablas necesarias, ahora dicen, y lo dicen gente de Morena, no crea usted que personas de otros partidos políticos, los mismos de casa, “si esto no se compone en breve tiempo, si la presidenta municipal Diana González Torres, la llamada minera, no corrige su camino, Morena no vuelve a ganar en Nazas”, y reitero, esto lo dicen los mismos morenistas, porque escuchar la queja de partidos como el PRI o PAN, seria algo lógico, son oposición y ellos dirán que todo esta mal, pero si lo dicen los mimos trabajadores municipales, mismo simpatizantes de Morena que anduvieron caminando calles para convencer a la ciudadanía de votar por se cambió, nos da la señal que algo esta pasando, que algo no anda bien en ese bonito y abandonado municipio, que por cierto, en esta vuelta que dimos a su cabecera, la vimos muy sucia, las calles sucias, descuidadas, en malas condiciones, ojala y la alcaldesa retome el rumbo y deje de mover todo solo con dos o tres incondicionales, porque Nazas merece un gobierno mínimo, repito, mínimo, como los que ha tenido, pero la promesa era de tener uno mejor, y todo indica que para eso falta mucho, para empezar voluntad de su gobernante para unir al pueblo a esa llamada transformación, ¿o no es cierto?.

Otro de los municipios que se muestran también con algo de reserva al momento de dialogar con la gente que trabaja en presidencia, es Cuencamé, y créame que ahí al Grillo se le hace un poco difícil de creerlo, porque la señora Elizabeth Sotelo, tiene mucha experiencia, ya fue alcaldesa, diputada local, federal, funcionaria de altos niveles, pero sin embargo dicen que esta envuelta en una burbuja donde solo dos o tres pueden entrar, y ellos son sus hijos, que por cierto ya acomodo a Juvenal, su hijo, como líder de Morena, y todo indica que ya lo perfila para que sea su sucesor en la presidencia municipal, pero lo hecho hasta ahorita como gobierno, como que no les da mucho orgullo, pero vamos a investigar un poco mas y se lo comentamos, por hoy, nos leemos hasta la Próxima.