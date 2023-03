ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Se investigó en la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado, el tema de la persona que acudió a unos cursos, y que se dijo asistía en representación del gobernador y secretario, no fue así, sí asistió a los cursos de capacitación del manejo de las abejas solamente.

Señalan las fuentes de la misma secretaria, que al ver lo publicado en la columna de la Grilla Llanera, buscaron que había pasado con ese tema, y se llegó a la conclusión que la invitación que realizo el INIFAP, fue solo para que alguna o varias personas de la dicha secretaria, asistieran a los cursos que manejo de la apicultura, trabajar con las abejas, los beneficios que deja y todo lo relacionado, de ahí que se envió a un propio hacer presencia y tomar dichos cursos, en ningún momento esta personas fue enviado con el cargo de representante del gobernador ni del propio secretario Navarrete, es muy probable que entre los invitados hubiera existido alguna confusión, pero no fue como lo percibieron los asistentes al curso, solo se mandó a un propio a ser parte de los cursos, punto, fin del comunicado, y que bueno que es así, y que de alguna manera se aclare, porque a todos los actos públicos donde se convoca al gobernador, que en este caso no fue así, se debe de tener una representación de nivel, mínimo de secretario o sub secretario, aquí solo se mando a un trabajado a recibir los cursos, que por cierto le picaron las abejas y se sintió malo un rato, pero paso el susto y nuevamente está en buenas condiciones de salud, lo que nos da mucho gusto, cerrado el tema.

La manifestación pacífica de los ex trabajadores municipales de Cuencamé, que solo fuero algunos 40, se vio apoyada, muy bien apoyada por varios de los diputados locales en tribuna, el primero fue el del distrito Carmelo Fernández, también Ricardo Pacheco y otros, todos apoyando y pidiendo a la alcaldesa de la tierra de los generales Elizabeth Sotelo, que recapacite y busque la manera de arreglar legalmente lo más pronto posible para evitar mas daños al erario público, y se lo dijo Carmelo, “los laudos a favor de los trabajadores se van a pagar tarde que temprano, y entre más se tarde, mas le va a costar al ayuntamiento”, en esta columna le hemos escrito en varias ocasiones al respecto, pero dicen personas de Cuencamé, que la presidenta municipal esta cerrada completamente a escuchar concejos, no permite que nadie le de opiniones, y que tope en lo que tope, no les va a pagar ni un peso a los trabajadores despedidos, algo que no se puede, porque la ley es clara, pueden ordenar la congelación de cuentas bancarias para que de ahí se les pague, es cierto, esto puede tardar un poquito más, pero pasara, y no lo van a dejar llegar a que otro alcalde pague, va a ser en esta administración, y serán mucho millones de pesos lo que le costara el caprichito a la presidenta municipal, seguiremos al pendiente y seguiremos comentando, por Hoy. Hasta la próxima.