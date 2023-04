Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Hace un tiempo en esta misma columnilla le preguntamos, ¿Qué esta pasando con el panismo de Guadalupe Victoria?, y hoy le hacemos la misma pregunta, aun que algunas personas se molesten, pero ¿Qué esta pasando con los panistas de Victoria?

La primera vez que este noble Grillo pregunto, fue cuando se dio a conocer la noticia que retiraron del cargo de Recaudador de rentas en Guadalupe Victoria, al buen amigo Iván de la Cruz Avalos, fue relevado por la ex secretaria general del PRD en el Estado Nereida Solorzano Vargas, ahí ya el panismo había perdido una de las posiciones que tenía, ya antes se había cambiado al titular de la Oficina Regional de Administración Educativa, mejor conocida como la ORAE, pero esa no era del PAN, si no del PRD, se la quitaron la partido amarillo y se la dieron al PRI con Juan Palo Villarreal Ramírez, quien fue delegado del mismo partido en Peñón Blanco, y regidor priista en la pasada comalada, para ese momento al PAN le dejaban dos posiciones, Registro Publico de la Propiedad y el registro civil, todos llegamos a pensar que como cuota de partido ya no se moverían, o si los movieran seria por otro del mismo partido, pero anda de eso, la semana que apenas termino, se dio el cambio del registro civil, el ex alcalde Andrés Cabello Marín, dejo el cargo y lo relevo otro priista, Enrique Estrada Ortega, quien anteriormente estaba trabajando para mi querida amiga Lúly Martínez, primero como delegado del PRI en Cuencamé y luego al servicio de la presidencia municipal, lo que ahora nos deja solo una posición para el PAN, el registro Publico de la Propiedad, a cargo de Lupita de la Hoya, quien hay que decirlo, se le vio metida, movida buscando los votos a favor de Esteban Villegas, y también que está haciendo un excelente trabajo en esa oficina, por lo antes escrito, nuevamente la pregunta, ¿Qué esta pasando con el panismo de Guadalupe Victoria, no hay quien los defienda, de que tamaño es su pecado para que les quiten las posiciones que ya tenían a nivel Estatal?, es cierto que vienen de la administración Estatal pasada, pero ellos hicieron su trabajo como funcionarios tocaron puertas en lo político para ayudar a la causa del ahora gobernador, que también es cierto, como que se hacen cosas que no se entienden, el amigo Neto Sifuentes público en su perfil de Facebook, una fotografía donde señala que son un grupo del PRD que va creciendo, pero detrás del grupo están las siglas del PAN, y en medio del grupo esta la actual presidenta del PAN, totalmente de acuerdo que no fue publicada con ninguna mala intención, o que la señora Alma Mijares ya se hubiera cambiado de partido, probablemente es una foto de la campaña pasada donde estaban panistas y perredistas, pero sorprende que la actual presidenta panista este en medio de la foto con los perredistas, seguramente no fue con malas intenciones la publicación del amigo Neto Sifuentes, pero con lo que esta pasando y algo así, se confunde a la gente ¿o no es cierto?, pero la pregunta sigue en el aire, ¿Qué esta pasando con el panismo de Guadalupe Victoria?. Hasta la próxima.