ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- ¿Gerardo Villarreal Solís ahora es comunicador en redes sociales?, no es tanto que ya se hubiera convertido en un comunicador, ahora utiliza las redes para platicar con la gente y analizar algo de información de nivel nacional, claro en total apoyo al proyecto Morena para el 2024.

Dentro de su perfil personal de político, Gerardo Villarreal Solís, dirigente del partido Verde en el Estado, creo un espacio llamado Charlas con la Raza, y ahí hace algunos análisis de la vida política actual, claro que también los comentarios en contra de la actual administración, vamos, haciendo uso de la libertad de expresión, ¿Qué eso no lo ve bien alguna gente?, también es cierto, pero recordemos que los políticos siempre buscan el como estar vigentes, y ahora con las redes sociales se puede hacer este tipo de actividades, lo apoyan y lo seguirán apoyando gentes que comulgan con su proyecto, y no dude nada amigo lector, que en Guadalupe Victoria busque nuevamente ser presidente municipal, tiene la espinita clavada, y recordemos que en una entrevista que le hizo este servidor en el programa de la Grilla Llanera, dijo muy claro, no solo buscara ser candidato, una día recalco, Gerardo Villarreal será presidente municipal de Guadalupe Victoria, lo que nos indica que no quitara el dedo del renglón, y para lograrlo beberá de haber aprendido de los errores cometidos en las pasadas campañas, mas en la del 2022, donde tuvo la oportunidad de ser alcalde, y la dejo ir por la inexperiencia, el sentirse ya ganado cuando tenia a un experto en campañas, a un experto en como mover ciudadanos que le dieron resultados en las urnas, un mentado David Ramos Zepeda, quien por cierto ahorita trabaja por dos vías, la diputación federal del 2024, y si no se puede por alguna razón, la reelección de la presidencia municipal en el 2025, y ahí se toparían nuevamente Gerardo Villarreal y David Ramos, y Ramos dice que le volvería a ganar sin problema, claro, vamos a esperar que pasa en el 24 y luego seguimos haciendo pronósticos, por lo pronto, Gerardo Villarreal sigue charlando con la raza, si le va bien se verá, si no le ayuda mucho a su imagen, también se verá, y aquí lo comentamos, total, lo que buscan es reflector, ¿o no es cierto?.

Hace unos días fueron varias personas las que abordaron a este noble Grillo, para reclamarle el comentario que hizo sobre la falta de valores en las familias, señalando que el verdadero problema eran los puntos de venta de droga a la luz de todo mundo, y les reitero lo que escribí y les dije en persona, la venta de drogas no es el verdadero problema que vive la sociedad actualmente, el problema es que no educamos hijos para que no consuman drogas, hay puestos de tacos por todos lados, y no vamos siempre, hay farmacias abiertas las 24 horas y no vamos siempre, los templos de cualquier religión le abren las puetas, en la religión católica hay un espacio abierto las 24 horas, y no va la juventud, si educamos hijos con valores, que sepan que no deben de consumir drogas, puede tener un punto a un lado de su casa no se preocupara por eso, porque sabe lo que tiene y educa, si no les enseño valores, si su hijo anda mal, sacara droga de donde sea, aunque no existan puntos abiertos las 24 horas ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.