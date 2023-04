Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Uno de los grandes problemas que enfrentan todas las administraciones municipales en Guadalupe Victoria, es la basura en las calles de los barrios y colonias, no lo han podido solucionar, y mientras no castiguen a la ciudadanía irresponsable, no lo solucionarán nunca, ¿o no es cierto?.

Durante muchas administraciones pasadas en Guadalupe Victoria, y por supuesto la actual con David Ramos Zepeda, enfrenta el problema de las basuras en las esquinas de barrios y colonias, lugares que se han convertido en verdaderos tiraderos públicos de basura, generando una contaminación fuerte, una pésima imagen de nuestra ciudad, a pesar de ser una ciudad muy bonita en su trazo, en su desarrollo, pero ahora con el paso de los años y la manera de solapar de las autoridades, se ha convertido en una ciudad sucia, y me queda muy claro porque lo hemos visto.

Los trabajadores de servicios públicos, la misma dirección de servicios públicos a cargo de Manuel Rocha, implementa diferentes programas para tener limpios esos lugares, pasa el camión de la basura hasta dos veces al día, mandan una camioneta con traíla a recoger la basura que anda regada, pero a las pocas horas ya esta igual, y esto es porque hay ciudadanos muy irresponsable que saben que ya paso el camión, y que no deberían de sacar la basura hasta otro día que vuelva a pasar, pero aun así la sacan.

Otro grave problema es los perros callejeros, si hay ciudadanos irresponsable que sacan la basura, ahí están los pobre perritos que buscan que comer, porque otros ciudadanos irresponsables tienen mascotas, pero se convierten en animales callejeros, porque no los alimentan y ellos buscan comida donde se pueda, y la basura puede ser un buen lugar para ellos, y ayudan al regadero de basura, pero no es todo, hay otro problema que tampoco la autoridad ha podido controlar y este va creciendo cada día más, las personas que andan pepenando la basura, rompen las bolsas y riegan todo, y no les importa que la gente los vea, e incluso se han registrado ocasiones que vecinos del lugar les llaman la atención por lo que hacen y hasta se ponen bravos con cuchillo en mano, se han reportado y no ha pasado nada...

Así que estos tres detalles, que por supuesto otra parte de la autoridad debe de atender, no lo esta haciendo, y para el personal de servicios públicos es imposible tener una ciudad limpia con ciudadanos cochinos, mientras no se tenga mano dura, mientras no se le pegue en el bolsillo a esa gente sucia y descuidada, seguiremos en colonias llenas de basura, mientras la parte correspondiente de la autoridad no haga su trabajo, no podrá ningún alcalde tener una ciudad limpia, ¿o no es cierto?, servidos amigos y ciudadanos de Guadalupe Victoria que nos pidieron abordar este importante tema, reconociendo también el esfuerzo que hacen los trabajadores de servicios públicos por tener una ciudad limpia. Hasta la próxima.