Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -En la comunidad de Pánuco de Coronado, del municipio del mismo nombre, continua la gente disgusta con el tema de la mina en san José de Avino, que deposita los desperdicios muy cerca de su pozo de agua potable, aseguran que eso les daña la salud de sus habitantes.

Lo anterior lo recordamos porque en años anteriores, varios años atrás, la población de la comunidad de Pánuco de Coronado, han atacado fuertemente a las autoridades municipales, señalando que son unos corruptos que se dejan embarrar las manos de dinero de parte de la minera para hacerse de la vista gorda y no hacer anda para solucionar el problema, fueron alcaldes priistas y panistas, y en el año 2022 que hubo elecciones, se volcaron a favor del candidato de Morena, porque el Chino Rogelio Flores no es corrupto y no se va a vender con los grandes empresarios mineros, así decían en campaña, muchas veces se les dijo que ese tipo de situaciones no le correspondían a los municipios, ese es un tema del Estado o hasta federal, por la importancia de las minas y las derramas económicas, acuerdos que se tienen, todos legales, pero no lo creían, ahora que ya esta el Chino Rogelio Flores de alcalde, el problema continua, y ahora se dan cuenta que no son los alcaldes los responsables, los encargados de solucionar este problema, sabemos que esta próxima semana se reunirán nuevamente como comunidad en reclamo de soluciones, y tiene todo el derecho, toda la razón, si ellos como ciudadanía están comprobando que la presa de Jales que tienen en los patios de las minas, los cuales están en terrenos de Pánuco, si ellos comprueban que daña su salud, tienen todo el derecho de defenderse y pedir que hagan cambios, no sabemos si los va a escuchar, porque todo parece indicar que gritan en el desierto donde nadie los escucha, recordemos que cuando era alcalde Mauricio Gándara, la segunda vez, acudió varias veces a reuniones, y hacía que viviera alguien de la secretaria general de gobierno del Estado, y no lograban llegar acuerdos, lo que paso fue que cerro la mina, muchas personas se quedaron sin trabajo, la económica de la zona se vio fuertemente afectada, ya no había esos pagos semanales a decenas de trabajadores que activaban el circulante económico, ahora ya esta trabajando nuevamente la mina, pero las quejas de los ciudadanos continúan, y por supuesto que puede llegar a crecer, ya le tocara al Chino Flores navegar el asunto, y por supuesto al gobierno de Esteban Villegas también, veremos que pasa con este asunto y seguiremos informado, por lo pronto vamos a tener que acudir a esa reunión publica esta semana. Hasta la próxima.