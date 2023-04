Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- En el mensaje de Esteban Villegas a los priistas, destacan varias cosas, pero una fue que dijo, “ahora en el PRI no hay mitades, vamos por todo, dos senadores, cuatro diputados federales y los 15 diputados locales”, o sea, ¿ya se hingo la alianza?

Sin duda alguna que los priistas están o se sienten muy anchos por tener nuevamente un gobernador emanado de sus filas, las tricolores, pero no se puede olvidar que se ocupo de los votos azules y amarillos para completar el paquete que se requería en las urnas, pero sí, el gobernador es priista, y no podemos olvidar tampoco que cuando los dirigentes le hacían fuchi, se escuchó mucho la posibilidad de que se fuera a otro partido político, vamos, todo mundo sabia que quien le estaba poniendo las piedras en el camino para ser candidato, era el ahora ex gobernador Aispuro, y varios priistas también, pero como hizo un trabajo desde abajo, toco puertas y cambio su actitud, se olvidó del porte y la esfera que manejaba cuando fue presidente municipal de la capital, la gente en el Estado lo vio bien y se posesiono muy fuerte, al grado que a los priistas que renegaban no les quedo de otra mas que aceptarlo, no todos apoyaron, pero se logro el triunfo en las urnas, el trabajo panista, pocos que hubieran sido del PRD ayudaron, por eso ahorita escuchar que van por todo y no hay mitades, hace pensar que terminan con la alianza, que déjeme le digo que en varios municipios ya casi ven que se terminaría la alianza, no se han logrado poner de acuerdo, por ejemplo en Peñón Blanco, dicen que si no fuera por la alianza y los acuerdos que se tienen a nivel Estatal, la maestra Rita Lozano, actual alcaldesa, ya hubiera corrido a todos los trabajadores con colores u olores a PRI, y no es el único municipio, hay varios que no andan nada bien con la gente que metieron por los acuerdos políticos, vamos, en Guadalupe Victoria, si se rompiera la alianza y los alcaldes quedaran libres del compromiso, muchos que ahora están en la nómina saldrían voladitos, los únicos que se quedarían serían los de elección popular, porque no los pueden correr, pero de ahí para abajo, quien sabe como les iría, ¿o no es cierto?.

En esa misma reunión priista, vimos a casi todos con vestimenta de color rojo, pero el diputado local Carmelo Fernández, no llevo camisa o chamarra roja, recordemos que hace unos días en su perfil de redes sociales dijo que ni Alito Moreno ni Arturo Yáñez representaban a los verdaderos priistas de Durango, y días antes público una foto donde estaba con el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato del PRI a la presidencia de la república que fue asesinado en Tijuana, pero este joven es del partido Movimiento Ciudadano, y se escucha que puede ser candidato en el 2024 a la grande, ¿pensara Carmelo dejar al PRI para irse a MC?, o simplemente no tenia camisa roja, no hay que pensar mal, pero recuerden que hay un dicho popular, piensa mal y acertaras, ¿o no va por ahí Carmelo?. Hasta la próxima.