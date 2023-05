Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -En los primeros ocho meses de administraciones municipales, ya se le puede ver la zanca al pollo, o polla, ya usted puede evaluar amigo lector, si su administración va a cumplir lo prometido, si va ser buena o ya de plano valió para tres tiznadas, ¿o no es cierto?

Tal y como lo menciona la misma ciudadanía con la que tenemos la oportunidad de platicar; En Cuencamé la alcaldesa Elizabeth Sotelo Ochoa, de Morena, se la ha pasado de venganza en venganza, poco le interesa poder hacer algo bueno por su gente, a ella le interesa ver fregados a los que en su momento no le dieron la oportunidad de ser presidenta municipal, principalmente a todos lo que huela a PRI, e incluso, dicen los que saben, que en la pasada campaña del 2022 hubo priistas que por debajo del agua le ayudaron a ganar la elección, es decir que trabajaron en contra de Fabiola Bugarin, con la promesa de que llegando Elizabet a la presidencia, les iba a pagar el favor, pues no les pago nada y esta barriendo con todo lo que esta a su paso, todo lo que huela a PRI le molesta, pero también hay que decirlo, su capricho le va a salir caro, porque haber corrido de la presidencia municipal a casi 400 trabajadores sin buscar algún arreglo de conciliación, le va a costar millones de pesos, es cierto, no los va a pagar de su bolsa, pero si del erario público, y ahí está faltando a su palabra de cuidar el dinero del pueblo para obras y acciones en su favor, no en pagarlo a producto de gallina en demandas a personas por falta de tacto político, y según se sabe dice que ella no va a pagar ni maíz, que lo pague otra administración, pues alguien no la esta asesorando bien, porque ahora la ley marca que cada alcalde se haga cargo de sus decisiones, es decir que en el 2023, antes de que termine este año, o paga, o le embargan las cuentas de banco manera legal, ahora sí que capricho maldito, como dijera la canción de los Rieleros del Norte.

Hablando de los Rieleros del Norte, un grupo de música norteña muy conocidos, mismo que estaban anunciados para presentarse en el baile anual de la feria de Ignacio Ramírez, faltando unos días para realizarse dicho baile, alguien seguidor de ellos en redes sociales, vio que estaban anunciando su gira por algunas ciudades la unión Americana, y el 30 de abril no estaba anunciado en Ramírez del municipio de Guadalupe Victoria, lo que bajo los ánimos y rápido comenzaron a decir que estaría un grupo pirata, los organizadores de manera inmediata tomaron cartas en el asunto y cambiaron de elenco, más económico pero ya con poco tiempo, no sabemos como les fue, pero s ha sido un tema muy comentado, y es sencillo, agrupaciones como los Rieleros y otros más, se dividen y siguen usando el nombre, pero le agregan algo más, por ejemplo los rieleros del primo Manolo, que tocan muy bien, hay otros que se llaman los originales Rieleros, y uno mas creo los rieleros de Adolfo Urías, Cadetes de Linares se sabe hay como 40 grupos con el mismo nombre, Sonoras Dinamita, uno de bajo de cada piedra en la Laguna, vamos, por las redes sociales ya no es tan fácil meter un grupo que no sea el original, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.